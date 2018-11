Milano si racconta. ll libro di Nene Ferrandi alla Fabbrica del Vapore

Mercoledì 14 Novembre alle ore 19.00 l’autrice Nene Ferrandi presenterà il suo libro Milano si racconta...ieri e oggi nella prestigiosa sede della Fabbrica del Vapore a Milano, con il patrocinio dell'Associazione Milano Vapore e del suo presidente Giampaolo Berni Ferretti.

BOOKCITY MILANO

Un evento che anticipa l’apertura ufficiale di Bookcity Milano e che vede protagonista Milano, la città sfavillante dei teatri, dei musei, della cultura e delle opportunità, che promette il successo a costo di grandi fatiche e privazioni.

Come istantanee scattate di nascosto parleranno i luoghi: una vecchia latteria in centro, l’Idroscalo, il Naviglio delle notti eterne, il bar Magenta, i muri scrostati in periferia, e soprattutto parleranno gli uomini e le donne che in silenzio, pur rimanendo ai margini, hanno fatto pulsare l’anima di questa misteriosa città.

Sarà una serata appassionante, costellata di tante piccole e grandi storie di forza e di generosità, di coraggio e di onestà, con i colori della Milano più vera e suggestiva.

«Volevo essere un cantastorie per raccontare la vita, per raccontare Milano... volevo saper dare il mistero delle ombre nei vicoli nascosti di una Milano tutta da scoprire, con i fiori ai balconi e la musica che deborda dalle finestre. E la gente sa ancora guardarsi negli occhi ed esprimere amore» questo il desiderio, realizzato, di Nene.

Interverranno alla serata Fabrizio De Pasquale, direttore di Milano Post, Andrea Vento, Ceo V&A e Giampaolo Berni Ferretti, Presidente di Milano Vapore. Modera l’evento Francesca Luperto.

L’evento si svolgerà presso la Fabbrica del Vapore – Lotto 11, Via Procaccini, 4 Milano.

MM linea 5 - lilla - fermata Monumentale

NENE FERRANDI

Nene Ferrandi, scrittrice e caporedattrice della testata giornalistica Milano Post. Nata a Bettola (PC), ma vissuta a Milano per cinquant’anni, è stata soggettista e sceneggiatrice di fumetti e fotoromanzi, amante della satira e dell’arte, nonché responsabile della Presidenza della Facoltà di Architettura di Milano con il preside Prof. Cesare Styevan. Ha fondato l’Associazione Fabbrica dell’esperienza a Milano che promuove attività di aggregazione e di utilità sociale nel quartiere Bicocca. Ha pubblicato Il mio Novecento, la tradizione ricostruita, i Racconti di Natale, pagine di vita e la raccolta di fiabe C’era una volta... la fiaba dei nonni.