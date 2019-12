Milano Vapore. Le avanguardie russe,opere pittoriche della Collezione Arrigoni

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 17 l'associazione Milano Vapore, presso il Lotto 11 (V&A) di Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, inaugura la mostra: “Le avanguardie russe, Opere pittoriche della Collezione Arrigoni”.

ATTENZIONE: la mostra sarà visitabile solo il 21 dicembre.

LA MOSTRA

Giampaolo Giorgio Berni Ferretti, Consigliere Municipio1 per Forza Italia, Presidente Associazione Milano Vapore, così commenta la mostra: "C'è un filo che lega le avanguardie artistiche russe del secolo scorso a quelle italiane: l'aspirazione a riprodurre nell'arte visiva il movimento. Insomma, passare da una rappresentazione statica a una dinamica. Da noi questo anelito si è tradotto nel futurismo, consacrato dal Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti del 1909. Quattro anni più tardi, nel 1913, i russi organizzavano a loro volte il primo Congresso dei futuristi, cui partecipò uno dei massimi autori dell'epoca, Kazimir Severinovich Malevich, il padre del suprematismo.La collezione Arrigoni unisce le più belle firme del Novecento italiano, da Giorgio de Chirico a Carlo Carrà, a Massimo Campigli, a quelle russe, protagoniste di questa mostra/evento presso lo Spazio V&A, Lotto 11, della Fabbrica del Vapore di Milano.Vi sono opere firmate Malevich di chiara ispirazione futurista che fanno staffetta con altre, della cosiddetta seconda avanguardia russa. Ne è autore Vladimir Vasil'evich Lebedev, attivo negli anni successivi alla Rivoluzione d'ottobre, spesso in collaborazione con lo scrittore e poeta Samuil J. Marshak. Pregevole anche un'opera del 1915 di Alexej Morgunov, una tecnica mista di cm 59x54, che reca l'inconfondibile sapore futurista, condito però da premonizione astrattiste.Per chiudere il cerchio, la mostra ospita anche due opere realizzate qualche generazione dopo, dopo, in coincidenza con la fine del comunismo, da Ely Bielutin. Insomma, una collezione pittorica che fa vedere lo stato dell'arte in coincidenza dell'inizio e della fine del periodo storico che ha caratterizzato la Russia nel Novecento".

Il filo che lega le avanguardie artistiche russe del secolo scorso a quelle italiane, ci fa tornare alla mente le esortazioni e gli insegnamenti di Karl Popper: “Società aperta e libera”, in un Europa che è multiculturale, capace di creare tutti i presupposti per permetterci di realizzaci appieno come cittadini e come uomini in essa e per essa, è quella a cui dobbiamo aspirare… ”se desideriamo rimanere umani c’è una sola via, la via alla società aperta. Dobbiamo addentrarci nell’ignoto e nell’ insicuro e servirci in questo di tutta la nostra razionalità per progettare in direzione della Sicurezza e della Libertà"





Milano Vapore

Milano Vapore (www.milanovapore.org) si propone di promuovere la città di Milano quale sede di attività e luogo d’incontro anche internazionale, per scambi tra le diverse culture ed esperienze nei campi del Tempo Libero, del Design e di tutto ciò che è avanguardia e sperimentazione culturale a livello europeo. Vuole cogliere ed amplificare i segnali deboli di eccellenza e sistematizzare tutto ciò che quotidianamente freme, si agita, lotta ed agisce per costruire il futuro. Milano Vapore non si chiama così per caso. Fabbrica del Vapore è lo spazio cittadino di pregio che la ospita. Non solo. Fu proprio Giampaolo Berni Ferretti, fondatore e presidente dell'associazione, ad intuire le potenzialità ed elaborare il primo progetto di recupero dell'area ex industriale da sottoporre all'assessore Sergio Scalpelli e al Comune di Milano. Queste idee hanno poi preso corpo, con significative e positive ricadute per il territorio, in particolar modo per i giovani.