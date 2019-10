Milano Vapore. Prosegue impegno su cultura e politica con convegno e concerto

Le due prossime iniziative dell’associazione Milano Vapore sono caratterizzate dal ribadire l’importanza di un impegno civico e di una politica che sia veramente l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano.

N.B. Politica: Dal greco antico “politikḗ (che attiene alla “pόlis", la città-stato), con sottinteso”téchnē” ("arte" o "tecnica"); per estensione: arte che attiene alla città-stato, talvolta parafrasato in "tecnica di governo (della società)"

UN CONVEGNO AL CENTRO SVIZZERO

· 25 ottobre 2019 Convegno su: “Analisi di un caso di demagogia politica. “La riduzione del numero dei parlamentari”. Che cosa fare? Convegno DIMINUZIONE NUMERO PARLAMENTARI 25 ottobre 2019

UN CONCERTO ALL'AUDITORIUM LATTUADA

· 29 ottobre 2019 Opera in Concerto Opera in Concerto 29 ottobre 2019 . L’iniziativa coinvolgerà 10 artisti di fama internazionale.

Sottolinea l'importanza dell'evento il consigliere del Municipio 1 Giampaolo Giorgio Berni Ferretti, che fortemente ha voluto l'iniziativa: "Ancora una volta si evidenzia come Milano sia una città con la testa in Europa ed i piedi nel Mediterraneo, augurandoci, che sia anche, come lo è stata in passato, anticipatrice dei fatti che poi accadono in Italia ed in Europa". Il riferimento è infatti voluto ad una nuova pagina da scriversi nelle relazioni tra U.E. e Russia.





La stessa manifestazione va ad inserirsi in un area su cui Berni Ferretti ha promosso e fortemente voluto la riqualificazione e la valorizzazione nel contesto cittadino.

Giampaolo Berni Ferretti

Percorso istituzionale che ha visto maggioranza ed opposizione confrontarsi sul futuro della città e la partecipazione al dibattito delle associazioni dei commercianti e dei residenti dell’area ed in particolare l’associazione dei commercianti PortaRomanaBella

