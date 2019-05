Mouse Trap Formula 1 Grand Prix di Monaco 2019: trappola per topi nel motore

Costruire un piccolo veicolo alimentato da una trappola per topi e ottimizzarlo per coprire una distanza fissa nel minor tempo possibile: questa è stata la sfida lanciata dal Monaco Mousetrap Car Grand Prix, la cui finale internazionale si è tenuta a Monaco per il sesto anno consecutivo, accanto al Paddock Club di Formula 1.

Per capire meglio lo spirito dell'iniziativa, si tratta di una gara internazionale tra piccoli veicoli aventi come mezzo propulsivo solo il meccanismo di una trappola per topi. Ogni studente, o gruppo di lavoro studentesco, riceve esattamente lo stesso prodotto di base: una tradizionalissima trappola per topi dotata di semplicissima molla di scatto. Ogni concorrente deve trovare il modo di applicare le ruote e un apparato di controllo dell’energia erogata dalla molla, cercando ovviamente di realizzare qualcosa di molto leggero.

Obiettivo educativo, nei confronti degli studenti, è proprio quello di sottolineare l'importanza di ottimizzare l'utilizzo dell'energia disponibile, minimizzare attriti e ogni altra forma di spreco: nel rispetto dell'ambiente, visto che il motore non usa alcun carburante, ma solo ... l'energia generata da una potente molla.

LE TRAPPOLE PER TOPI

Le corse di veicoli realizzati partendo dalla trappola per topi, in inglese «Mousetrap Car Races» poco conosciute in Europa, sono organizzate in molti licei americani dove permettono agli allievi di applicarsi alle leggi della fisica. Divertendosi, i liceali assistiti dai loro professori, concepiscono e costruiscono questi piccoli veicoli per misurarsi in seguito con i loro compagni. L’allievo deve concepire ed immaginare il miglior metodo per utilizzare l’energia elastica accumulata nella molla in tensione della trappola per topi, per far correre la sua «macchinina».

STUDENTI TRA 14 e 18 ANNI

Sotto l’Alto Patronato di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II, la corsa, aperta a studenti tra i 14 ed i 18 anni, aveva lo scopo di avvicinare i ragazzi alla scienza ed all’ingegneria in un modo divertente e stimolante. I prototipi, disegnati e costruiti nei loro propri istituti, si sono cosi ritrovati a gareggiare in una gara internazionale.

7 SCUOLE

I finalisti

Quest’anno 7 scuole si sono qualificate. La giuria di professionisti ha selezionato 21 studenti che si sono distinti nelle gare interne delle rispettive scuole per le due categorie della competizione ed hanno anche realizzato dei filmati nei quali hanno spiegato i principi della fisica e della meccanica che hanno utilizzato nella realizzazione delle macchinine.

I finalisti, che hanno avuto il privilegio di incontrare piloti di Formula 1 prima della finale, sono ospiti dell’organizzazione durante tutto il week-end del Gran Premio di Formula 1 ed assistono la domenica alla gara da una posizione privilegiata.

ACCELERATION E ADVANCED

Questa sesta edizione si è svolta tra il grande entusiasmo dei partecipanti che, hanno potuto confrontarsi nella categoria “Acceleration” e nella categoria “Advanced”, ammirare la fantastica DALLARA Stradale esposta nel Tunnel Riva accanto agli omonimi meravigliosi motoscafi.

Nella prima categoria hanno gareggiato delle macchinine che hanno dovuto percorrere un tragitto di 10 metri nel minor tempo possibile.

Per competere nella seconda categoria, gli studenti hanno dovuto pensare e realizzare un sistema che consentisse alla macchinina di percorrere 5 metri in avanti e 5 metri indietro senza intervento manuale sulla stessa. Cosa non facile che ha richiesto una capacità di inventiva fuori dal comune!



"400 anni dopo Galileo, 300 anni dopo Newton, vedo ancora troppe persone che si fidano delle leggi della fisica di Aristotele. Quando si applica, quando si sperimenta, quando si prova, si impara e non si dimentica!" sottolinea Marco Casiraghi nel suo intervento rivolto agli studenti.

Il principe Alberto e Marco Casiraghi

alla premiazione

Prima della premiazione, Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, Jacky Ickx e Marco Casiraghi, l’ingegnere che ha ideato l’evento, hanno esaminato le vetture con grande interesse e presenziato alle gare, consegnando peronalmente le coppe, tra gli applausi entusiastici degli altri concorrenti. I primi tre, gli altri finalisti ed i loro insegnanti sono stati poi fotografati con i loro premi.

LA CLASSIFICA

Organizzato con il supporto del Automobile Club de Monaco, di Engeco, Riva e Monaco Boat Service, il MONACO MOUSETRAP CAR GRAND PRIX 2019 si è concluso con la seguente classifica:

ACCELERATION RACE

Final Ranking School Town Teacher Student

Last name Student

First name Student

Last name Student

First name Rank Apollinaire Nice Durand Gilles Chavatte Julien 1 West Shore USA Whitacre Jill Watson Abigail Tegland Aubrey 2 Aprosio Ventimiglia Balestra Felice Muszinsky Mateusz Gugole Lorenzo 3 Cassini Sanremo Claudia Carli Cretarola Mattia 4 Licée Albert I Monaco Perrone Mario Arsaento Baptiste 5 San Carlo Milano Poltronieri Angelica Cervellin Sebastiano Camerana M. Vittoria 6 Malpighi Bologna Spadanuda Enrica Ragazzini Vittorio 7 ADVANCED RACE

Final Ranking School Town Team Student

Last name Student

First name Student

Last name Student

First name Rank Apollinaire Nice Durand Gilles Fusco Luigi Kirko Kristo 1 Cassini Sanremo Claudia Carli Siccardi Fabio 2 Aprosio Ventimiglia Balestra Felice Banaudi Simone Lazzaretti Gilberto 3 San Carlo Milano Poltronieri Angelica Cervellin Sebastiano Camerana M. Vittoria 4 BEST LESSON

AWARDS School Town Teacher's

name Student

Last name Student

First name Student

Last name Student

First name Rank Cassini Sanremo Carli Claudia Campucci Cristiano Abdel Gelil Jasmine 1 West Shore USA Whitacre Jill Kish Matt 2 West Shore USA Whitacre Jill Watson Abigail Tegland Aubrey 3 AQUARAMA ELEGANCE AWARD School Town Teacher's

name Student

Last name Student

First name Student

Last name Student

First name Licée Albert I Monaco Perrone Mario Arsaento Baptiste DESIGN, INNOVATION & CREATIVITY AWARD School Town Teacher's

name Student

Last name Student

First name Student

Last name Student

First name San Carlo Milano Poltronieri Angelica Secci Lorenzo

Il prossimo incontro è già fissato per il Gran Premio di Formula 1 di Monaco 2020 e, a giudicare da questa sesta edizione, sembra destinato a essere una sfida ancora più creativa e intellettualmente stimolante.