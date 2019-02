Paolo Ricotti, Fondatore PLEF: suo libro su Impresa e Società Civile alla SEM

I SEI PRINCIPI NATURALI NELL’IMPRESA E NELLA SOCIETÀ CIVILE

Mercoledì 13 febbraio 2019, ore 19, a Milano, presso SEM Editori, via Cadore 33.

Per la prima volta nella storia di PLEF - Planet Life Economy Foundation - uomini di impresa si confrontano con esponenti dell’amministrazione locale sul modello di economia sostenibile promosso da PLEF, fondato sui principi naturali e finalizzato alla costruzione di benessere per le comunità e di valore aggiunto per le imprese.

LA VISIONE DI PLEF

Nella visione di PLEF non ci sono distinzioni fra realtà profit e non profit; ogni realtà infatti dovrebbe agire con la stessa finalità complessiva della creazione di Valore, nell’unica direzione orientata all’evoluzione per il Bene e il Benessere della propria organizzazione, stakeholder, comunità, società e ambiente, così come avviene in ogni ecosistema: la tendenza a raggiungere e a mantenere nel tempo un equilibrio dinamico e quindi una particolare stabilità evolvente.

I SEI PRINCIPI NATURALI

Ispirarsi ai sei principi naturali delineati da Paolo Ricotti nel suo ultimo libro significa anche questo, porsi nell’ottica di adottare quei principi che fin dall’inizio dei tempi hanno governato l’evoluzione delle specie, civiltà e popoli, dimostrando sempre la loro validità armonica e universale. Un esempio? L’economia circolare altro non è che l’applicazione del principio naturale del ciclo chiuso (gestione chiusa e sistemica delle risorse): gli scarti degli uni diventano materia prima per gli altri.

Nell’incontro di mercoledì 13 febbraio alle ore 19.00, presso SEM – Società Editrice Milanese, in via Cadore 33, Filippo Barberis, consigliere comunale della Città Metropolitana di Milano e Marco Rossi, Assessore all’Economia del Comune di Casale Monferrato, dialogheranno con l’autore, con la moderazione di Emanuele Plata, presidente PLEF, ragionando sull’applicabilità di tali principi in rapporto anche alla loro esperienza di amministratori comunali.

Planet Life Economy Foundation (PLEF) www.plef.org è una libera organizzazione senza scopo di lucro che dal 2003 studia, definisce e promuove strategie d'impresa rispettose dei vincoli di sostenibilità, favorendo l'incontro tra università, impresa, società civile e amministrazione pubblica attraverso networking, progettualità e formazione/ricerca sulle pratiche gestionali in grado di costruire valore e benessere durevole. PLEF promuove la realizzazione di un nuovo modello economico e sociale (Renaissance Economy) orientato ad un mercato consapevole e non al profitto fine a se stesso. E’ membro del Consiglio Nazionale della Green Economy e dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, fin dalla loro costituzione.



Paolo Ricotti Paolo Ricotti

Paolo Ricotti è stato AD di Perugina–Nestlè, CEO di Heineken Italia, CEO di Gruppo COIN e professore a contratto di Global Communication presso l’Università Bicocca di Milano. Fondatore di Planet Life Economy Foundation e past President dal 2003 al 2012. Autore di articoli pubblicati su importanti testate di economia e management e di diversi libri sull’Economia Sostenibile per le imprese, la società civile, i territori.

Amministratori locali e uomini d'Impresa a confronto

Incontro e dibattito sul libro di Paolo Ricotti, Fondatore PLEF

Milano, SEM Editori v. Cadore 33

Mercoledì 13 febbraio 2019, ore 19

Per informazioni: Maya Plata

marketing@plef.org

3498734213

www.plef.org