Paris Hilton dj al Just Cavalli il 20 ottobre con Ginarte e Vodka Cavalli.

Il 20 ottobre, il Just Cavalli ospiterà il dj set di una guest speciale, PARIS HILTON, che salirà in console con il suo fascino e grinta. Paris Hilton si è esibita nei più importanti club internazionali e tornare al Just Cavalli, che ha appena ricevuto, per il terzo anno consecutivo, il premio come miglior club italiano, è una tradizione e un appuntamento fisso. Per la Hilton la musica è la vera passione ed è ciò che ama fare, come ha dichiarato. Non è solo una ricca ereditiera statunitense, ma una giovane donna che adora fare il suo lavoro di dj.

Il party inizierà dalle ore 23,00, tra signature cocktail Ginarte e Vodka Cavalli.

PARIS HILTON TORNA IN ITALIA





Il luglio scorso, al Tezenis Show, Paris Hilton, più bella che mai, non contenta di essersi scatenata come dj durante la serata, ha sfilato per il brand con una tuta di pizzo e sotto culotte e bra, e ha scattato selfie con decine di ospiti. Nel parterre della sfilata Emma Marrone, Annalisa, Levante, Francesca Michielin e bloggers, musers, youtubers e influencer come Valentina Ferragni e Giulia de Lellis.