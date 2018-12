Plef, Planet Life Economy Foundation, rinnova il proprio impegno per il 2019

Ogni anno la Fondazione Plef - Planet Life Economy Foundation - continua a promuovere il proprio impegno e quello dei suoi associati per definire e diffondere strategie d'impresa rispettose del vincolo di sostenibilità (ambientale, sociale ed economica). Anche il 2019 si apre all’insegna di numerose iniziative in grado di coinvolgere aziende ed istituzioni nelle tematiche più attuali della Green Economy.

IMPRESE E SOSTENIBILITA'

“Stiamo collaborando con ISTAT - informa il presidente Emanuele Plata - per costituire un sistema statistico tematico sulla sostenibilità e le imprese. Dopo aver portato all’attenzione del Consiglio Nazionale della Green Economy uno studio sulla riallocazione delle risorse per una conversione dalla brown alla green economy, a parità di gettito fiscale, lo stiamo presentando alle amministrazioni locali per una sperimentazione territoriale in ambito edilizio, in modo da dimostrare i possibili benefici economici, ambientali e occupazionali raggiungibili”.

Attraverso il Premio Bezzo, alla seconda edizione, Plef sta coinvolgendo il mondo della ristorazione nell’adozione di pratiche sempre più virtuose e sostenibili e, sempre attraverso il premio, sta attivando progetti di ricerca per lo sviluppo di manuali metodologici per l’applicabilità del BES (benessere equo sostenibile) da consegnare alle amministrazioni locali così da renderle in grado di misurare autonomamente gli effetti dello loro politiche sulla qualità della vita dei loro territori.

Inoltre Plef sta proponendo modelli alternativi di turismo sostenibile mirati ad attivare centri di cultura locale nei territori esclusi dal turismo di massa e sta per attivare un’Accademia della Sostenibilità per trasferire la sua visione e i suoi strumenti in un approccio sempre più pragmatico all’interno delle imprese.

GREEN RETAIL FORUM

Con il Green Retail Forum, giunto alla nona edizione, Plef è riuscita a coinvolgere un numero sempre maggiore di operatori per portare testimonianze e casi concreti su come sta evolvendo la sostenibilità nel mondo del largo consumo. Ma non solo, si sta anche sottolineando l’importanza della rendicontazione non finanziaria per le imprese che non hanno l’obbligo di farla per legge.

GRUPPI DI LAVORO

Alcuni giovani studenti, interni ed esterni a PLEF, si stanno dotando di maggiori strumenti per sviluppare la propria autoimprenditorialità, collegando le loro vocazioni alle esigenze dei territori in cui vivono, per lo sviluppo di progetti che generino impatto sociale. “Stiamo favorendo l’ingresso dei nostri associati nei gruppi di lavoro di strutture che hanno un dialogo costante con i rappresentanti governativi . prosegue Emanuele Plata. “Stiamo supportando diversi imprenditori a ripensare il proprio posizionamento strategico nel rispetto dei vincoli di sostenibilità. Stiamo organizzando conferenze ed incontri sulle tematiche più attuali, coinvolgendo importanti esponenti del mondo accademico”.

Infatti la Fondazione Plef sta collaborando con diverse realtà della società civile per rinforzare reciprocamente le rispettive missioni.

Emanuele Plata

Rivolgendosi ai soci, il Presidente Emanuele Plata aggiunge: “Tutto questo non lo stiamo facendo da soli, ma insieme ai nostri associati, perché abbiamo sostenuto fin dalle nostre origini che la Sostenibilità richiede un approccio “olistico” che possa beneficiare delle diverse competenze e sensibilità che una rete come quella di PLEF è in grado di offrire. Vi ringraziamo in anticipo del supporto che, con generosità e passione, continuerete a dare a PLEF anche ora nella sua fase di trasformazione e confidiamo che il 2019 ci possa far registrare i nuovi traguardi che insieme stabiliremo”.

Ricordiamo che il Rapporto Bes, giunto alla sesta edizione, offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.

Qui il link alla pagina.

Planet Life Economy Foundation - www.plef.org è una libera Fondazione senza scopo di lucro che, dal 2003, si occupa di dare concretezza ai principi della Sostenibilità al fine di includerli nelle dinamiche gestionali dell'impresa (strategie, competitività, valore aggiunto, finanza, ecc.) facendo attenzione alle reali aspettative dei cittadini/consumatori (qualità di vita, emozione, piacere, soddisfazione). PLEF promuove la realizzazione di un nuovo modello economico e sociale (Renaissance Economy) che evolve l'attuale in via di degenerazione (Financial Capitalism) in grado di creare vero “Valore“(economico, sociale, ambientale, umano) e occupazione, superando le tesi contrapposte della “Crescita” o della “Decrescita”. Dal 2013 è membro del Consiglio Nazionale della Green Economy, struttura consultativa dei Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico. Dal 2016 è membro dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nata per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarla allo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.