PopEconomy. La nuova Web TV lancia da Sanremo molte news di economia

POP ECONOMY

PopEconomy, la Web TV nata solo pochi mesi fa, sta conquistando un posto sempre più importante nel cuore dei "millennials" grazie a un telegiornale in pillole, bello fresco con notizie belle calde appena sfornate, condite dagli approfondimenti dei maggior esperti e dalla verve di quello che i giovani giornalisti della redazione chiamano "il diretùr", cioè Francesco Specchia.

Ora dal Festival di Sanremo arriva un'altra novità, scaturita dalla creatività della redazione di PopEconomy. Si sono chiesti: che ci fa una Web TV che ha come scopo l'educazione finanziaria in un luogo come Sanremo proprio nei giorni nei quali da decenni si parla solo di musica? Presto detto: scoprire i retroscena dell'economia, spicciola o meno (anzi spesso per niente spicciola) nel luogo dove si spendono milioni e milioni ogni giorno.

Perché le case discografiche non mollano la posizione e combattono battaglie quotidiane per accaparrarsi la maggior visibilità possibile sulle TV nazionali e internazionali? Quali interessi si nascondono dietro ai sorrisi degli intervistati e ai voti suscitati (ovviamente a pagamento) nel grande pubblico? Perché il mercato del gossip si scatena ancor di più proprio in questi giorni? Che ci stanno a fare tutti questi personaggi dello spettacolo e della cultura italica in platea?

DOMANDE E RISPOSTE

Sono molte le domande che potremmo porre alla "comunità finanziaria" che sta dietro a tutto questo. Sembra ci stia pensando la redazione di PopEconomy ad assolvere questo compito. Scopriremo qualche retroscena? Basta accedere al loro sito per saperlo. Speriamo non ci deludano. Del resto è proprio dalla loro homepage che parte la loro promessa: "Storie, dati, statistiche (e soprattutto soldi) dal cuore del Festival della Canzone Italiana".

Francesco Specchia

Bel lavoro, caro Specchia. E bravi i tuoi redattori, che finalmente provano a spiegare la finanza ai giovani senza infarcire i loro articoli e i loro servizi di paroloni inutili. L'economia è una materia che si può apprendere facilmente, basta che se ne parli con chiarezza e con onestà.

LA REDAZIONE

PopEconomy è la prima multipiattaforma multimediale, ottimizzata per il mobile, che racconta il mondo dei numeri, dell’economia, del lavoro e del futuro come fosse un luna park.

I contenuti sono dedicati alla generazione dei venti-quarantenni ma sono ispirati dai loro padri per i loro figli. "In conformità alle leggi vigenti, si assicura che nessun economista è stato maltrattato durante la produzione dei nostri contenuti" dichiarano i redattori. Se volete collaborare con loro, mandate i vostri video e CV all'indirizzo redazione@popeconomy.tv o scrivete al numero WhatsApp 340.9677209