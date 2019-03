“…prima del CLICK” contro bullismo e cyberbullismo. Regione Lombardia

BULLISMO E CYBERBULLISMO

11 MARZO 2019 DALLE 10 ALLE 13

Regione Lombardia - Pirellone

Via Fabio Filzi 22 - Sala Pirelli

Le trappole della Rete

I rischi che ne discendono. Educazione e prevenzione

con l’Onorevole Massimiliano Capitanio primo firmatario della legge sull’insegnamento dell’educazione civica a scuola, Segretario della Commissione interparlamentare per la Vigilanza Rai, membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera.

VINCENZO DE FEO

Prenderanno parte alla tavola rotonda:

l'Ingegnere Informatico Vincenzo De Feo, esperto di bullismo, cyberbullismo, dipendenze, tutela dei dati e autore di un libro, "…prima del CLICK" -autoprodotto. Nel suo libro l'Ingegner De Feo racconta come ha salvato suo figlio dai pericoli metropolitani. Per lui è una vera mission parlare ai ragazzi.

Marco Gregoretti, vincitore del Premio Saint Vincent, giornalista investigativo e scrittore, attualmente a "Quarto Grado", coordinatore della cronaca del settimanale "Voi", Vicedirettore "Nuova Cronaca", nuovo magazine in uscita, Direttore del portale di informazione Italia News.

i, vincitore del Premio Saint Vincent, giornalista investigativo e scrittore, attualmente a “Quarto Grado”, coordinatore della cronaca del settimanale “Voi”, Vicedirettore “Nuova Cronaca”, nuovo magazine in uscita, Direttore del portale di informazione Italia News. Gianmarco Senna, presidente Quarta Commissione Attività Produttive Istruzione, Formazione e Occupazione Regione Lombardia

Ufficio Stampa Ingegner De Feo

Alcuni commenti di genitori che hanno letto il libro (tratti da www.amazon.it)

"... papà, non sono un infame, io non tradisco!" dice ad un certo punto Rocco rivolgendosi al padre che vuole i nomi degli spacciatori che gli vendono la droga. Una frase che espone tutta la misura del muro che gli adolescenti purtroppo spesso alzano nei confronti di chi li può aiutare e che Vincenzo De Feo in quest’ottimo romanzo - manuale ha saputo raccontare. Consiglio vivamente questo libro che oltre ad essere basato su una storia vera è corredato di un’ampia parte descrittiva delle dipendenze non solo legate alle sostanze stupefacenti. De Feo è un ingegnere informatico esperto di cyberbullismo, spesso ospite di trasmissioni televisive e con un blog molto curato. “Prima del click” si legge tutto di un fiato e lo consiglierei soprattutto nelle scuole superiori".

"Crudo e appassionante. Leggendo si vivono le ansie di un padre e le paure ribelli di un figlio: è come se fossimo stati anche noi lì con loro in quei giorni. Enzo De Feo ci rappresenta, attraverso la cronaca dell'esperienza vissuta e con una scrittura semplice e diretta, l'essenza del dolore provato: trovare la soluzione dei problemi dei millenians aiutandoli a disegnare il loro futuro. Le indicazioni operative tracciate da Enzo sono meditate e realistiche. Per ciò stesso, il libro si propone come una scintilla per accendere riflessioni e discussioni nelle comunità (scuole in particolare) sulle relazioni sociali degli adolescenti e come un faro per aiutare i loro percorsi di crescita felice".

"Ottimo libro, mi ha coinvolto, essendo una storia vera, colpisce ancora di più. Facendo parte anche io della generazione di Rocco, credo che questo libro sarebbe utile nelle scuole, che è lì che tutto ha inizio. E i genitori dovrebbero leggerlo, per capire e farsi una idea di come affrontare la situazione con i propri figli".