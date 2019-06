Procedura d’infrazione contro l’Italia. Ma che cosa vogliamo fare? I capricci?

Molti sostengono che l’Europa non ci vuole bene, e per questo avvia la procedura d’infrazione contro l’Italia. Ma il punto è un altro: dobbiamo smettere di fare i capricci e di comportarci come bambini. La Commissione Europea semplicemente applica le regole e commina le sanzioni che noi stessi abbiamo approvato in fase di creazione dell’Europa.

Valdis Dombroskis

Il vice-presidente della Commissione, il lettone Valdis Dombroskis, ha dichiarato: “Per l’Italia abbiamo pubblicato un rapporto, constatando la violazione del parametro sul debito per il 2018. Il criterio del debito non viene osservato e una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è giustificata”. Le valutazioni, arrivate con il pacchetto di primavera 2019 del semestre europeo, sono accompagnate da giudizi negativi anche su alcune misure chiave prese dal governo italiano e soprattutto sulle loro ricadute sui costi per rifinanziare il debito. “Se esaminiamo l’economia italiana constatiamo che le recenti politiche hanno inflitto danni” aggiunge Dombroskis, e conclude: “Oggi l’Italia paga in interessi sul debito, tanto quanto spende per il sistema dell’istruzione: nel 2018 il debito italiano ha rappresentato un onere di 38.400 euro per abitante”.

MEDIAZIONE

Quello di oggi era solo “un primo passo”. Al commissario agli Affari economici, il francese Pierre Moscovici, ancora una volta spetta il ruolo di mediatore: “Attenzione non stiamo aprendo oggi questa procedura, sta ora al Consiglio esprimersi su questo obiettivo, sulla base della nostra analisi, che è puramente fattuale. In attesa di questo parere non vedo motivo di fare ulteriori speculazioni al momento a livello di mercati. Però stiamo esaminando nuovi dati che potrebbero modificare questa analisi. La porta resta aperta (sic), per chi non capisce il mio italiano… La mia porta rimane aperta”.

Nel frattempo comunque i rendimenti dei Btp a 10 anni sono risaliti e lo spread è tornato in zona 280 punti base.

"Al di là della necessità di fronteggiare la richiesta d'infrazione - ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia - ribadiamo che le partite da giocare in Europa sono più di una, e che fondamentale importanza riveste la capacità di incidere nella scelta del presidente della Commissione, del commissario per l'Italia, del prossimo numero uno della Bce".

IL PARERE DEL PD

“L’Europa conferma quello che sapevamo. In 12 mesi, sono aumentati i debiti, è calata la crescita e gli italiani rischiano. Un vero capolavoro…”. Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti, dopo l’annuncio della Commissione Ue dell’avvio della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

Chiediamo ad Alessia Potecchi, Responsabile Dipartimento Banche, Fisco e Finanza del Pd Metropolitano di Milano, che cosa pensa della situazione internazionale

Alessia Potecchi

"Molte preoccupazioni desta la situazione internazionale, in questa campagna elettorale non si è sentita da parte dei partiti di governo una proposta sull’Europa, i problemi emersi nel corso della campagna sono stati se approvare o meno il Decreto bis sulla sicurezza o quello sulla famiglia, sul fronte europeo non è stata formulata alcuna idea, alcun progetto e programma".

Ma che proposte ha fatto il PD?

"Il PD ha fatto numerose proposte sui temi fiscali per completare il processo di integrazione fiscale su cui c’è ancora molto da lavorare. Faccio un esempio, in questi giorni si è molto parlato della fusione tra FCA e Renault che andrà a costruire una delle più grandi aziende automobilistiche mondiali ma che avrà la propria sede in Olanda perché ci sono agevolazioni fiscali convenienti e questo non va bene, la tassazione deve essere omogenea così come i diritti dei lavoratori. Occorre superare ed eliminare il dumping sociale tra i paesi membri, eliminare e contrastare i paradisi fiscali e societari che ancora esistono e resistono in Europa, occorre una nuova forma di tassazione europea sulle multinazionali che operano nel web."

Non mi sembra però che il Parlamento Europeo abbia questo grande potere in materia

"Sì, ancora occorre potenziare il ruolo del Parlamento europeo limitando il più possibile il ricorso al voto unanime dei 27 Paesi, così come occorre impegnarsi per costruire una vera unione bancaria con un mercato unico dei capitali che permetterebbe all’Italia di avere più risorse in campo economico e industriale".

Anche il governo italiano sembra un po' assente su questo fronte

"Da parte del Governo non ho sentito alcuna proposta, mi chiedo: cosa faranno in Europa? In particolare la Lega che dice prima l’Italia come potrà operare forte del suo risultato in un contesto europeo? L’Italia conterà di meno perché il sovranismo ti può far vincere le elezioni ma poi è difficile che i sovranisti si mettano d’accordo tra loro in quanto ognuno pensa al proprio Paese e a nient’altro. Per esempio sull’immigrazione i sovranisti sono tutti d’accordo a chiudere, ma ognuno per conto suo. L’Italia si trova dunque in grande difficoltà dinanzi a un futuro in cui presumibilmente non avrà la condizione favorevole che abbiamo avuto con tre nostri connazionali ai vertici delle istituzioni europee, mi riferisco alla Mogherini, a Tajani e a Draghi."

Dobbiamo preoccuparci?

"Qui da noi la situazione economica è davvero preoccupante, arriva la lettera sanzionatoria per il deficit da parte dell’UE, la crescita è ad un misero 0,3%, aumenta la disoccupazione, le tasse per i pensionati, le accise sulla benzina, schizza lo spread dopo le dichiarazioni di Salvini, crolla il PIL e il welfare è in crisi. Penso che il governo dovrà trarne le conseguenze e andare presto ad elezioni, non so proprio come potrà continuare, ma soprattutto come farà in autunno ad approvare il DEF.”