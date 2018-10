Proseguono attività culturale e impegno civile dell'Associazione Milano Vapore

Sabato 6 ottobre il Presidente dell'Associazione Milano Vapore, Giampaolo Berni Ferretti, sarà relatore al Workshop "Esiste davvero un'Altra Italia?" previsto alle ore 20.45, presso l’Hotel Gallia in Piazza Duca D’Aosta 9, nell’ambito dell’evento #IdeeItalia – La voce del Paese, in programma il 5, 6 e 7 ottobre a Milano

LA SOCIETA' CIVILE

L’evento vuole dar voce alla società civile, al mondo dell’impresa, del lavoro e delle professioni per raccogliere le esperienze e le difficoltà vissute ogni giorno dagli italiani. Lavoro, tasse, famiglia, sicurezza: tre giorni di Workshop, approfondimenti e dibattiti per tradurre idee e proposte in fatti concreti, per i quali sarà prezioso il contributo di tutti i cittadini che vorranno partecipare. Qui il link alla pagina Facebook.

Concluderà la 3 giorni domenica mattina 7 ottobre il Presidente Silvio Berlusconi con un suo intervento.

UN GRANDE FATTO MORALE

Giampaolo Berni Ferretti

Ribadisce Giampaolo Berni Ferretti: "La rivoluzione per la quale lottiamo dovrà essere non solo un fatto sociale, ma un grade fatto morale. Una catarsi, una purificazione di popolo. Che si possa dire: “Ecco fin qui fummo vili, deboli e meschini. Ma da qui comincia la nuova storia” (Carlo Rosselli, Osceno Ansaldo, originariamente in Giustizia e Libertà del 20 settembre 1935, ora in Scritti dell’Esilio, cap. II, p. 216.)"

Per chi volesse assistere alla kermesse è necessario un accredito nominale, che può essere effettuato inviando una e-mail all'indirizzo presidente@milanovapore.org e comunicando anche i nomi di chi si iscrive all'evento, specificando anche eventuali accompagnatori.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Qui il programma completo delle giornate



