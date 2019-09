"Rivoluzione positiva" al Forum Ambrosetti 2019. Il nuovo numero della rivista

Il Forum che si svolge in questi giorni a Cernobbio - Villa d'Este - organizzato da The European House Ambrosetti, fin dal 1975 accoglie un parterre di relatori di livello, appartenenti al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale. Sono presenti decine di giornalisti di testate economico-finanziarie di alto profilo, fra le quali quest'anno per la prima volta spicca per impegno politico e culturale la testata online "Rivoluzione positiva".

Consapevole che il rapporto con il cliente, esterno ed interno, è una scienza comportamentale critica e sofisticata, da anni Fabrizio Favini si dedica a sviluppare comportamenti aziendali ad elevata produttività integrando stili di management con neuroscienze.

Lanciata un anno fa da Fabrizio Favini, come logico spin-off degli innovativi testi in materia di consulenza aziendale pubblicati con la sua società "Deltavalore" già da anni, "Rivoluzione positiva" ha raggiunto oggi il suo undicesimo numero approfondendo argomenti di particolare attualità con interlocutori come Giovanni Caprara, Edoardo Boncinelli, Giulio Giorello, Ferruccio Resta, Elsa Fornero, Pietro Ichino, Marco Vitale, Diana Bracco, Ilaria Borletti Buitoni.

L'undicesimo numero della rivista, pubblicato in occasione del Forum Ambrosetti, riporta un'attualissima intervista realizzata con la collaborazione di Paolo Brambilla di Affari Italiani, nella quale Corrado Passera anticipa alcuni temi che il banchiere tratterà fra pochi giorni durante la conferenza stampa di illimity bank.

Fabrizio Favini, insieme a un ristretto gruppo di Autori di altissimo profilo - i cosiddetti Pensatori Positivi - ha dato vita un anno fa a questo progetto editoriale con il quale invita i Lettori a “passeggiare insieme a noi nel bosco della complessità e della positività per comprendere come la ricerca scientifica, sociopolitica, culturale, etica, economica e produttiva, insieme all’innovazione tecnologica, di metodo, di comportamento, di processo, di prodotto cambia la nostra vita”.

Fin dal primo numero “Rivoluzione Positiva” ha proposto ai lettori un saggio dei temi che costituiscono l’essenza di questo giornale digitale: la scienza intesa come conoscenza e leva di sviluppo economico e sociale, la produttività quale strumento indispensabile per creare un nuovo benessere e una nuova ricchezza.

Se si analizza la storia dell’umanità, non sarà sorprendente scoprire che le società più vitali e più floride sono quelle alimentate dal fervore di uomini nutriti dal piacere dall’amore per il dubbio. La curiosità per l’ignoto, la voglia di sperimentare e di crescere, che ci ha consentito di diventare la più straordinaria specie di primati che abbia mai abitato il pianeta Terra.

Brevi articoli monotematici che rimandano ad approfondimenti, per chi lo desidera; repertori iconografici scelti in virtù di criteri estetici; l’impegno di affrontare e di interpretare in modo semplice, ma non semplicistico, la complessità; il piacere della scoperta, dello scambio e della relazione positiva con i Lettori del Magazine.