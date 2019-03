rivoluzionepositiva.com - Un nuovo Magazine On Line di DeltaValore

Si tratta di un magazine mensile inviato via mail a chi desidera sottoscrivere l’abbonamento gratuito.

Fabrizio Favini, laureato in Economia, lavora dal 1975 nel mondo della consulenza e dei servizi alle imprese. Con la società DeltaValore si dedica allo sviluppo della produttività delle aziende clienti, sia a livello individuale, sia di gruppo. L’obiettivo è di contribuire a trasformare le imprese in strutture performanti e competitive. Questa trasformazione funziona solo se poggia su una cultura aziendale orientata ai risultati e sullo sviluppo del Capitale Umano favorendo la crescita di soddisfazione, motivazione, self-engagement e benessere dei Collaboratori.

Dal mondo della “Vendita di Valore” e della gestione della Relazione d’Affari nel mercato B2B su progetti dagli elevati contenuti professionali e “mission critical” per il successo dell’Impresa, Favini è passato a sviluppare e consolidare quelle competenze sociali (soft skill) indispensabili a modificare i comportamenti non più funzionali alla crescita sia dell’Individuo che dell’Azienda.

RIVOLUZIONEPOSITIVA

Perché rivoluzionepositiva.com?

Come dicevamo, si tratta di un magazine mensile inviato via mail a chi desidera sottoscrivere l’abbonamento gratuito. Da novembre scorso, Fabrizio Favini ha dato vita, insieme a un ristretto gruppo di Autori di altissimo profilo - i cosiddetti Pensatori Positivi - a questo progetto editoriale con il quale invita i Lettori a “passeggiare insieme a noi nel bosco della complessità e della positività per comprendere come la ricerca scientifica, sociopolitica, culturale, etica, economica e produttiva, insieme all’innovazione tecnologica, di metodo, di comportamento, di processo, di prodotto cambia la nostra vita”.

INNOVAZIONE CREATIVA

Con rivoluzionepositiva vedremo come l’innovazione creativa concorra, giorno dopo giorno, alla costruzione di nuovi modelli di relazione economica, sociale, produttiva e organizzativa procedendo instancabilmente, in parallelo, alla distruzione di quelli precedenti.

Chiediamo a Fabrizio Favini quale è stato lo stimolo che lo ha portato a creare rivoluzionepositiva.



Fabrizio Favini Fabrizio Favini

“Con l’enorme disponibilità di informazioni, resa possibile dalla tecnologia, la nostra vita è diventata molto più veloce e molto più distratta. Abbiamo creato i presupposti per cui il nostro cervello è meno preciso, fatica di più a concentrarsi. Perdiamo il focus attentivo sui problemi, divaghiamo mentalmente, siamo intermittenti e discontinui nel nostro modo di pensare e, quindi, nel nostro comportamento. Siamo passanti frettolosi e distratti la cui soglia di attenzione dura 8 secondi; siamo meno concentrati dei pesci rossi che arrivano a 9, ci dicono gli esperti. Siamo diventati bulimici di informazioni, emozioni, immagini, collegamenti, suoni. Divoriamo il tutto in superficie senza gustare, approfondire, riflettere”.

Come pensa di poter contrastare questo fenomeno ormai così diffuso?

“Oggi chi non si ferma a guardare non vede; chi non si ferma a pensare non pensa. Riscopriamo allora il piacere - o la necessità - di riflettere, di pensare, di soffermarci per capire meglio dove stiamo andando per essere più consapevoli del nostro tempo, complesso e complicato, e del nostro ruolo, umano, sociale e professionale. Se qualcuno vorrà condividere queste nostre riflessioni, è invitato a partecipare a questa iniziativa, resa possibile dalla combinazione dei saperi e delle esperienze umane e professionali di un manipolo di “Pensatori Positivi”, profondi, competenti e sensibili interpreti del nostro tempo, che hanno deciso di contribuire a questo Progetto. Ad essi si uniscono autorevoli “Testimoni Positivi” che intervengono di mese in mese con la loro autorevole partecipazione attiva sui temi trattati di volta in volta”.

IL PERCORSO



Un appuntamento mensile. Brevi articoli monotematici che rimandano ad approfondimenti, per chi lo desidera; repertori iconografici scelti in virtù di criteri estetici; l’impegno di affrontare e di interpretare in modo semplice, ma non semplicistico, la complessità; il piacere della scoperta, dello scambio e della relazione positiva con i Lettori del Magazine.

COME INCIDERE SULLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

Il numero di marzo 2019, appena inviato a un qualificato database di destinatari, è interamente dedicato alle risultanze emerse dal Focus Group Lavoro tenutosi a Milano lo scorso 15 Febbraio, sul tema come incidere sulla disoccupazione giovanile. Per ottenere gratuitamente copia di questo numero e dei precedenti, è sufficiente registrarsi sul sito www.rivoluzionepositiva.com e procedere al download.

Il Focus Group Lavoro di rivoluzionepositiva è formato da: Elsa Fornero, Pietro Ichino, Marco Bentivogli, Ferruccio Resta, Stefano Scaglia, Fabrizio Favini (coordinatore).

Siamo il Paese manifatturiero dell’Unione Europea secondo solo alla Germania per quantità di merci e di beni prodotti, spesso pure di grande qualità; siamo il Paese che (incredibilmente) continua ad inventare oggetti che tutto il mondo desidera, invidia, copia e acquista; siamo il Paese che più al mondo è amato per l’idea di una dolcezza del vivere unica e inimitabile, non si sa quanto reale o mitizzata. Purtroppo siamo anche il Paese che più al mondo disprezza se stesso, i suoi talenti e le sue virtù. In particolare, il suo lavoro. Chi più di tutti paga questa situazione paradossale sono i nostri giovani.

Considerazioni e proposte dei partecipanti al Focus Group Lavoro sono disponibili a questo link.