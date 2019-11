Roma: il mattone ha ricominciato a correre, secondo Andrea Maurizio Gilardoni

GUADAGNARE CON LE CASE SI PUÒ

Il mattone ha ricominciato a correre, con i piedi giusti. Le nuove opportunità professionali nel settore immobiliare, illustrate nel corso di Andrea Maurizio Gilardoni, giunto alla dodicesima edizione.

Con la presenza di oltre 500 persone, provenienti da ogni parte d’Italia, si è conclusa con l’illustrazione di nuove prospettive occupazionali la dodicesima edizione di “Guadagnare con le case”, svoltasi a Roma nei giorni scorsi.

La grande affluenza di pubblico al corso avanzato di formazione professionale nell’immobiliare, tenuto da Andrea Maurizio Gilardoni, imprenditore (con esperienza quindicinale nel settore), formatore e business angel, è un forte segnale in un settore giudicato in una fase di stallo, tanto che gli operatori del settore spesso dichiarano che le case non si vendono più.

L’evento “Guadagnare con le case”, invece, è un segno della rinascita del mattone e delle sue innumerevoli potenzialità che possono essere colte da chi, come Gilardoni, offre un metodo innovativo e rivoluzionario e che nei suoi corsi insegna ad applicare anche la libertà finanziaria al mondo immobiliare, indicando protocolli, servizi e strumenti innovativi e stimolando i partecipanti nel fruire degli stessi.

DIVENTARE IMPRENDITORE DELLA NUOVA ERA

“Durante il seminario ‘Guadagnare con le case’ si apprende la mentalità per diventare un imprenditore della nuova era e si approfondiscono le tecniche avanzate per gestire gli NPL (non performing loans, o crediti deteriorati)” afferma Andrea Gilardoni. “La bellezza di questi seminari e di questo nuovo modo di affrontare il mercato immobiliare permette alle persone di generare due tipologie di approcci a questo mercato: uno per chi cerca una rendita extra, rispetto al suo lavoro e che quindi compera uno, o massimo due immobili all’anno e, l’altro, per chi vuole diventare un professionista e rendere il mattone la sua professione a tempo pieno. Ci sono poi tante testimonianze di chi è passato dal primo approccio al secondo”.

FASE POSITIVA

Quanto alla nuova vitalità dell’immobiliare, Andrea Maurizio Gilardoni non ha dubbi: “il comparto sta rivivendo una fase positiva, innanzitutto perché le persone in Italia, da sempre, amano e desiderano possedere un immobile, poi, perché le banche hanno abbassato i tassi di interesse e quindi hanno voglia di erogare, anche se erogano a coloro che se lo possono permettere e beneficiano di un contratto a tempo indeterminato, o di un reddito sufficiente per essere finanziato. Il mercato immobiliare sta dunque ripartendo, perché è il motore dell’economia nazionale ed è interesse di tutti che riprenda a correre, con il piede giusto”.

Forte dei suoi studi di business development, marketing e comunicazione con i più illustri maestri italiani e americani, Andrea Maurizio Gilardoni, da sempre, affronta i casi osservandoli da un’angolatura differente e individua efficaci soluzioni di business lì dove altri non riescono. Insieme alla sua compagna Lucijana Lozancic, gestisce, altri due brand, oltre a “Guadagnare con le case”: Credito Italia - agenzia qualificata nella gestione della risoluzione del problema del debito bancario per coloro che si trovano nella situazione di avere la casa pignorata e/o in vendita all’asta, curando il totale degli aspetti e rivolgendosi a tutti i soggetti coinvolti: creditori, debitori e investitori - e Rendimento Etico - la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare dedicata al mercato dei crediti deteriorati, che si rivolge a possessori di capitali, anche piccoli, che vogliono investire in modo alternativo a tale settore ed etico, aiutando chi è in difficoltà e rischia di perdere la propria casa all’asta.

E proprio il fenomeno del crowdfunding immobiliare che con Rendimento Etico, nel 2019, ha segnato una raccolta di oltre 4,5 milioni di euro, ed è stato al centro della tre giorni di formazione di Guadagnare con le case.

“Rendimento Etico è etico perché è una piattaforma che aiuta tutte le figure coinvolte - spiega Andrea Maurizio Gilardoni - a partire da chi sta perdendo un immobile all’asta e grazie all’intervento di Rendimento Etico e Credito Italia si ritrova ad avere tutti i suoi debiti azzerati e molte delle nostre opportunità immobiliari hanno permesso a tanti di passare da esecutati a soci, guadagnando gli utili dall’operazione fatta ed eliminando tutte le passività. È poi etico perché consente alle banche di rientrare dai prestiti effettuati e perché offriamo degli immobili ristrutturati a prezzi più bassi rispetto al valore di mercato”.

L’etica “per antonomasia” è inoltre decretata dal fatto che tutti gli investitori alimentano un “fondo etico che è un fondo di beneficienza che andrà a vantaggio delle persone bisognose” e, a tal proposito "è già stato costituito un comitato, all’interno di Rendimento Etico, che sta selezionando le persone da aiutare”.

“Il 2020 sarà un anno ancora più positivo del 2019 per il mattone” sostiene con certezza Gilardoni che dà appuntamento, per la primavera del prossimo anno - quando partiranno nuovi corsi di Guadagnare con le case - a tutti coloro he vogliono avvicinarsi a questo settore che, ora più he mai, offre tante prospettive di carriera.