Rotary Club Milano International Net: premi ai "Cittadini milanesi meritevoli"

Il prossimo 11 marzo a Milano, negli accoglienti saloni di Palazzo Cusani, il Rotary Club Milano International Net consegnerà un premio ai "Cittadini milanesi più meritevoli", che si sono distinti per azioni di coraggio civile, impegno personale ed altruismo. Si tratta di un’iniziativa avviata con successo nel 2004 in collaborazione con la Questura di Milano, portata avanti negli ultimi anni in particolare dalla Dr.ssa Chiara Ambrosio Vice Questore aggiunto, ed il Coordinamento dei Comitati Milanesi. L’operazione è mirata a sensibilizzare l’Opinione Pubblica di Milano sui temi di: senso civico e morale del cittadino, senso di appartenenza alla Comunità in cui si vive, esempi concreti e positivi di vita reale a Milano, servizi offerti dalla Polizia e collaborazione con i cittadini.

IL PROGETTO DI SERVIZIO

Il progetto di servizio del Rotary Club Milano International Net ha come scopo quello di individuare, premiare e dare ogni anno rilievo a cittadini o associazioni che si sono particolarmente distinti per il proprio impegno civico. I cittadini vengono individuati e scelti dai Comitati di Quartiere e dalla Questura in base a criteri condivisi. A Palazzo Cusani, Fabio di Venosa, Presidente del Club promotore, insieme al Governatore del Distretto 2041 (Città metropolitana di Milano) Franz Müller, conferiranno le targhe ai premiati: Megahed Megahed Elsayed Elhalawati, operatore condominiale, che in agosto è riuscito a bloccare una rapina ad un’anziana, recuperando il maltolto; Davide Paganotti e Francesco Merlo, che a settembre hanno contrastato uno scippo ad un'altra signora, riuscendo addirittura a immobilizzare il malvivente in fuga; e Mohamed Amin Machrouhi, un italianissimo bambino di origini marocchine di 12 anni, che quando ha trovato per terra 150 euro li ha consegnati in questura dicendo che “mi sono semplicemente comportato come i miei genitori mi hanno insegnato.”

