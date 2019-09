Rotary. Meeting delle flotte italiane IYFR a Catania, 24-27 ottobre 2019

MEETING delle FLOTTE ITALIANE IYFR

126 flotte, quasi 4.000 diportisti, sedi presenti in ben 44 Paesi del mondo, l’International Yachting Fellowship of Rotarians è la più diffusa Marina del pianeta.

Tutte le flotte del mondo si riuniscono periodicamente: nel 2019 il convegno mondiale è stato ospitato lo scorso giugno in Germania ad Amburgo. L’attuale International Bridge Officers dell’IYFR è composto da Guillermo Arteta di Buenos Aires, Argentina, International Commodore, il Vice Commodore è Robert Burns di Wemyss Bay, United Kingdom e il Rear Commodore è David Hansen di Auckland, New Zealand.

Ad Amburgo l’Italia è stata rappresentata da Luigi Norsa con l’incarico di Chief of Staff.

Prossimo meeting italiano: Catania, 24-27 ottobre 2019

UN PO' DI STORIA

La storia della Yachting Fellowship of Rotarians e dei mariners in Italia – o yforiani, come si usa dire - è legata ai ricordi di coloro che l’hanno vissuta e poco è rimasto di scritto. Nell’attesa che altri protagonisti dell’epoca condividano le loro memorie e siano disponibili altri documenti, il primo ricordo certo è dovuto a Bert Collins, Past Commodoro Internazionale, e risale al 1979, quando, in occasione della Convention del Rotary International, che quell’anno si tenne a Roma, venne organizzata una mini crociera ad Ischia per gli yforiani di tutto il mondo con partenza da Napoli. Oltre 200 fra mariners e mogli, ricorda Bert, vennero portati in bus da Roma a Napoli e qui vennero imbarcati su di un vaporetto trascorrendo tutta la giornata a mare.

La prima riunione delle Flotte Italiane organizzata dal Commodoro della Sicilia, Luigi Falanga, si è tenuta a Catania nell’Ottobre 2008 e ha visto la partecipazione dell’IC Bryan Skinner della FM Chris oltre che dei Commodori, loro rappresentanti e Yforiani di quasi tutte le Flotte italiane. Nell’occasione è anche stato firmato l’accordo in base al quale tutti i Commodori si impegnavano a portare avanti un service a favore del Brigantino Italia – la Nave della solidarietà - a bordo del quale i partecipanti alla riunione avevano potuto compiere una breve uscita in mare.





Nel 2009 un italiano, il Comandante della Marina Militare in congedo Sergio Santi entra nella terna degli International Bridge Officers del IYFR, essendo stato nominato International Rear Commodore, per poi conseguire l’incarico di Vice Commodore nel biennio 2011-13 e successivamente la prestigiosa carica vertice di International Commodore nel biennio 2013-15, a capo dell’intera struttura internazionale del Rotary per lo yachting.

Sergio Santi sarà a Catania per parlare sempre più diffusamente dell'iniziativa Plastic Free Waters. Ogni anno nel mondo vengono prodotti circa 300 milioni di tonnellate di plastica di cui solo il 14% viene riciclato. Il 10% finisce annualmente in mare: circa 20 milioni di tonnellate.

PLASTIC FREE WATERS

La plastica costituisce circa l’80%, dei rifiuti solidi presenti nei mari del mondo e il principale tipo di rifiuto che troviamo sulle spiagge o depositato sui fondali. A sua volta, l’80% di questi rifiuti è di origine terrestre; solo il 20% è dovuto alle attività che si svolgono sul mare: pesca, trasporti, acquacultura e navigazione.

PROGRAMMA Catania, 24-27 ottobre 2019





GIOVEDÌ 24 ottobre

- arrivo in giornata dei partecipanti e sistemazione in albergo (vedi allegato elenco)

- Ore 12:00 visita mercato storico, la “Pescheria”

- Ore 13:00 pranzo veloce da SCIROCCO FISH LAB ( Costo12 Euro )

- Ore 18:00 visita del Castello Ursino, costruito da Federico II di Svevia nel XIII secolo,

residenza dei sovrani aragonesi, e divenuta poi nel corso dei Vespri siciliani, sede del

Parlamento siciliano. Oggi sede del Museo civico della Città etnea, formato principalmente dalle

raccolte Biscari e dei Benedettini. ( Costo10 Euro )

- Ore 20:00 cena di benvenuto allo Sheraton Hotel ( Costo 25 Euro )



VENERDÌ 25 ottobre

- Ore 9 visita nella città barocca di Acireale, passeggiata per l’antico sentiero spagnolo, la via

dei mulini della Riserva naturale orientata della Timpa. Il mare ai piedi dell’Etna. ( Costo10 € )

- Ore 13:00 pranzo in una trattoria del borgo marinaro di Santa Maria La Scala ( Costo 25 € )

- Ore 16:00 Rientro in centro città con il bus

- Ore 17:00 Visita delle Biblioteca Ursino Recupero / Monastero dei Benedettini

- Ore 18,00 Incontro con tutti i club Rotary dell’area etnea per la presentazione del Progetto

Plastic Free Water con la partecipazione del Governatore del Distretto 2110, Valerio Cimino.

Monastero dei Benedettini

- Ore 20,30 cena di gala al Chiostro di Levante del Monastero dei Benedettini. ( Costo 35 € )



SABATO 26 ottobre

- Ore 9:00 Annual General Meeting IYFR ITALIA al Palazzo dei Clerici, Piazza Duomo.

- Ore 9:00 per le mogli giro per le vie commerciali della città.

- Ore 13:00 pranzo, a Palazzo Platamone.

- Ore 20:00 Cena in una trattoria accanto al Castello ( Costo10 € )



DOMENICA 27 ottobre

- Ore 9:00 colazione con granita siciliana e brioche da SAVIA di Via Etnea, ( Costo10 € )

- Ore 11:00 Santa Messa nel Duomo di Catania

- Ore 12:00 visita del Teatro Massimo Bellini ( Costo10 € )

- Ore 13:00 pranzo dell’arrivederci in una Trattoria in centro ( Costo 25 € )

Partenza in giornata

* Il suddetto programma potrà subire qualche variazione in corso dell’organizzazione

** I costi indicati sono da intendere per persona partecipante





