Salone Nautico di Genova. L'evoluzione elettrica del Cantiere Ernesto Riva

Il Cantiere Ernesto Riva torna al Salone Nautico di Genova in grande stile, in un’edizione già da record, tra oltre mille imbarcazioni, con uno dei suoi prodotti più esclusivi, il runabout elettrico Ernesto.

LA BARCA ELETTRICA ERNESTO

Dal 19 al 24 settembre, nell’Area Yacht & Superyacht, la lignea e scattante barca elettrica del Lago di Como, disegnata da Germán Mani Frers con la supervisione tecnica dell’ing. Carlo Bertorello, creata a mano da Daniele Riva, si presenterà come culmine dell’evoluzione manifatturiera di 8 generazioni e partenza di altrettante ere tecnologiche, inserendosi al Salone ligure esattamente a metà tra tradizione e innovazione.

Un motoscafo che, pur nella sua agilità (7,70 m di lunghezza per 2,30 m di larghezza), si relazionerà con le barche di grandi dimensioni che affiancherà per l’eleganza, l’utilità e l’ecocompatibilità che può offrire.

Tender di lusso, adattabile al gusto e alle esigenze dei clienti grazie alla realizzazione su misura, Ernesto sorprende soprattutto per le sue prestazioni, l’elevata autonomia e la natura green, già riconosciute a livello internazionale con lo UIM Awards di Montecarlo e ora dagli organizzatori del Salone.

“Siamo entusiasti di portare il nostro contributo a uno dei saloni più importanti d’Europa” commenta Daniele Riva, titolare del Cantiere, affiancato in questo progetto dalla società ER Innovation, nata proprio per sviluppare la scelta dell’elettrico applicata alle sue barche di alta manifattura, “vogliamo mostrare l’evoluzione che negli ultimi anni abbiamo saputo dare ai nostri prodotti, dimostrando che il rispetto per l’ambiente si sposa benissimo con l’unicità ricercata dai clienti”.

LA VAPORINA ELETTRA

Il programma elettrico del Cantiere è stato infatti recentemente raddoppiato con la costruzione di Elettra, una “vaporina”, imbarcazione tipica dell’alta società di inizio ‘900, rivisitata in chiave moderna, spinta da due motori Brushless da 100 kW ciascuno e alimentata da due gruppi di batterie da 600V 90 kW cadauno, forniti dalla ditta svizzera Ecovolta, partner fondamentale del progetto. Elettra, da giugno 2019, è già in uso sul Lago di Como per il servizio pubblico e il trasporto di VIP e clienti dei grandi alberghi.

Cantiere Ernesto Riva di Riva Daniele

Sede operativa

Via Privata Burgo, 47 - 22026 Maslianico (CO)

Sede storica

Via Regina, 48 – 22010 Laglio (CO)

Tel. +39 031 400366

news@cantiereernestoriva.it

Fb/Tw Cantiere Ernesto Riva



Venerdì 20 settembre, alle ore 12:00, presso lo stand riservato al Cantiere sulla banchina F, Daniele Riva ed ER Innovation presenteranno alla stampa e ai visitatori interessati il percorso intrapreso dalla sua centenaria azienda e le prossime novità della sua nautica sostenibile.

ERNESTO

Lunghezza: 7,70 m

Larghezza: 2,30 m

Portata: 7 persone

Velocità massima: 33 Kn Motori: 1 Brushless da 100 kW Batterie: 4 batterie Ecovolta da 400V 15 kW ciascuno Inverter: 1 DC/AC da 150 kW

Caricatori: 1 portatile da 11 kW

PRESENTE AL 59° SALONE NAUTICO DI GENOVA - AREA YACHT & SUPERYACHT

BANCHINA F, PW22

ELETTRA

Lunghezza: 9,90 m Larghezza: 2,75 m Portata: 12 persone Velocità massima: 25 Kn Motori: 2 Brushless da 100 kW ciascuno Batterie: 2 gruppi Ecovolta da 600V 90 kW ciascuno Inverter: 2 DC/AC da 150 kW ciascuno Caricatori: 2 da 22 kW ciascuno