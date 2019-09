Sfilata Stelian Mosor. Il 22 settembre con Iuliana Ierugan e Jacques Avella

Iuliana Ierugan e Jacques Avella domenica 22 settembre 2019 presenteranno la sfilata di moda di Stelian Mosor, che da sempre con grande passione offre il meglio per soddisfare i gusti delle clienti anche più esigenti.

Mosor Ultimate Collection

Durante la serata verrà presentata la nuova collezione 2019 - 2020 "Mosor Ultimate Collection".

Affermato stilista a livello internazionale, da Los Angeles alla Dubai Fashion Week, Stelian non si è fermato alla Haute Couture, ma ha continuato a esplorare il mondo del luxury proponendo durante l'evento l'esclusivo Eau de Parfum "Mi amor" il cui promo è stato a Gran Canaria.

Il Conte di Rho

Il fashion show si svolgerà al Ristorante "Il Conte di Rho": ottimi piatti, un ricco aperitivo a buffet, ammirando l'arte che permea la location costruita dai nobili Crivelli nel '500.

Iuliana Ierugan

Iuliana Ierugan

Per Iuliana Ierugan si tratta di un ritorno al mondo della moda che l'ha vista protagonista nelle sfilate di Armani, Krizia, Versace. Negli ultimi anni la conduttrice si è imposta come presentatrice di eventi internazionali come il Montecarlo Wine Festival, il Premio Gus a New York.

A ottobre sarà la Madrina del Gran Galà Arte Cinema e Impresa da Venezia, con la Fondazione Mazzoleni, e degli eventi legati al Made in Italy durante il Festival di Sanremo. Un work in progress che continua anche grazie a un team di validi professionisti come il fotografo e cameraman Umberto Morosin, e al manager Maurizio De Tullio.



Location Ristorante Il Conte - V. Pellegrino Tibaldi, 7 RHO (MI)