Si inaugura a Milano. Eleganza e stile Old England al Singer Music Restaurant

Venerdì 27 si inaugura ufficialmente THE SINGER MUSIC RESTAURANT - Via Giovanni Battista Pirelli, 1-TEL.02/66703885

...Dove l’eleganza è di casa e il dinner show è caratterizzato dalla musica e dalle performance live tipiche dei locali più belli del mondo. L’ispirazione è quella degli show sensazionali di Ibiza, per la valorizzazione della musica e dell’arte in un perfetto e sapiente mix, nel quale il sapore è quello del food di qualità e delle eccellenze dei territori. La cucina è sempre aperta in pieno stile Newyorkese e il genere musicale di sottofondo riporta il pubblico alle atmosfere tipiche del Bagatelle di Saint Tropez. Al The Singer il palco è la vetrina grazie alla quale tutti gli artisti hanno la possibilità di mostrarsi ed esibirsi.

ARTE, CULTURA E QUALITA'

ARTE-DESIGN, CULTURA DELLO SPETTACOLO E VALORIZZAZIONE DEL FOOD DI QUALITA’, queste alcune caratteristiche di The Singer Music Restaurant. Nella zona lounge in puro stile Old England si potranno sorseggiare signature cocktail: la central area e il privé con 250 posti a sedere permetteranno di godersi gli spettacoli dal vivo. Non manca una special wine area, dove degustare le migliori etichette provenienti dalle case vitivinicole di tutta Italia.

“Tutto fa rima, qui, con il concetto di convivialità, rivisitata in chiave moderna”

INAUGURAZIONE IL 27 SETTEMBRE DALLE ORE 20 IN POI

IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL 27 SETTEMBRE, DALLE ORE 20,00 E’ PREVISTO L’APERITIVO con la novità delle food islands, isole gastronomiche dalle quali gli ospiti si serviranno liberamente. Dalle 22 in poi inizierà lo spettacolo con l’etoile e coreografa Élodie Tirard, che canterà accompagnata da una band live. Lo stile sarà quello cabaret-burlesque, performance che si ispirano a Ibiza.

Ballerina professionista, Elodie, che ha anche creato l’Elonuit, compagnia di artisti internazionali numero uno in Francia, ha danzato nei più celebri cabaret parigini, ha collaborato con diverse compagnie di cabaret, girando il mondo e arricchendo la sua visione della scena e portando la sua esperienza al di là della danza e della coreografia. Elodie ha ricevuto diversi riconoscimenti per i suoi costumi moderni e originali, nel pieno rispetto della tradizionale rassegna parigina.

IL DINNER SHOW

La magia dei dinner show, il coinvolgimento che saprà creare non potranno che conquistarvi!

A seguire Niccolò Cavalchini, musicista e aristocratico che vanta il titolo di Barone del Sacro Romano Impero, suonerà dal termine della cena, accompagnando gli ospiti sino all’inizio del dj set sino a tarda notte. Fanatico del Galateo, ma amante delle Converse, ha rinunciato alla carriera di Avvocato per fare il cantante, da anni suona nei locali più famosi e vanta incredibili successi di pubblico.

Le sue serate dal vivo sono diventate una vera moda della Milano by Night.Non poteva mancare la sua presenza al The Singer! Special Guest anche la bellissima Helixy- Helen Rudenko - musicista ucraina e violinista, una delle rappresentanti più brillanti di una giovane generazione di artisti internazionali. Suona il violino fin dall'infanzia e si distingue per la sua originalità e stile e incanterà i presenti con le sue note raffinate e la sua eleganza. Helixy si esibirà con DJ Marietto, sin da giovanissimo nel settore della musica, DJ dai primi anni 90 e personaggio radiofonico, che coinvolge con la sua energia il pubblico e i suoi followers.

PROGRAMMA DELLA SERATA DEL 27

ORE 20 inaugurazione aperitivo

ORE 21 dinner show

ORE 22 show

ORE 23 Niccolò Cavalchini Band

ORE 24 DJ set Marietto + Helixy

