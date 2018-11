Spicca il volo FlyFree Airways, il progetto innovativo per il Flight Sharing

Ha ormai spiccato il volo da un paio di mesi la piattaforma FlyFree Airways, che si era si presentata ad HEROES 2018. La nuova piattaforma propone Flight Sharing On Demand in Real Time. Qui il link al sito

Presentato in anteprima ad Heroes 2018 a Maratea, il più importante Festival euro mediterraneo su Innovazione e Impresa, è proprio il caso di dirlo: spicca il volo il progetto innovativo FlyFree Airways per lo sviluppo di una nuova piattaforma, gestibile dal web oppure dal cellulare tramite una semplice App, per lo sharing dei piccoli voli privati di business e per turismo.

In pratica … il "FlixBus" dei voli privati.

“Non una semplice piattaforma di Flight Sharing” ci spiega il suo fondatore, Francesco D'Alessandro, sposato e padre di tre figli, imprenditore seriale ed Influencer dei Business Angel “ma una vera e propria piattaforma multicanale per la condivisione, tratta per tratta, dei voli on demand. La prima tratta operativa sarà Torino-Milano-Roma con possibilità di toccare tutti gli aeroporti intermedi o vicini e di personalizzare i voli. Poi ne seguiranno a mano a mano delle altre”.

Un vero e proprio successo. In pochi giorni la fanpage ha superato i 4.500 fan tra professionisti, aziende, business angel.

"Non condivido il mio volo ma lo organizzo apposta per Te con un servizio puntuale e di alta qualità ma low cost e, Tu Cliente Imprenditore o Professionista, puoi prenotarlo in qualsiasi momento anche comodamente dalla tua scrivania o dalla poltrona di casa".

Francesco D'Alessandro

Questo il valore aggiunto del progetto, ci spiega Francesco D'Alessandro. “Il target è il piccolo e medio imprenditore che cerca la libertà di gestire la sua giornata lavorativa ed i suoi appuntamenti senza fretta e senza ritardi e, perché no, anche dandosi un certo tono. Non si permette un jet privato super lusso ma può comodamente viaggiare in un Piper o un Cessna da 6 posti con tanto di aperitivo, Business Wine ed altri servizi a bordo a costi ridotti con la libertà e la comodità di partire dal centro di una città ed arrivare al centro di un'altra città in poco tempo senza doversi presentare prima in aeroporto, senza attese, senza code e senza possibilità di ritardi”.

Non si contano le richieste di investimento e di partecipazione al progetto cui gli stessi fondatori non riescono a far fronte in tempo reale come inizialmente ci si era ripromessi. Il progetto Flyfree Airways ha partecipato anche alla Competition Price di Heros 2018 tenutasi a Maratea dal 20 al 22 settembre scorsi insieme a molte altre startup innovative.

In Italia esistono oltre 600 piste di atterraggio per i piccoli voli. Il vantaggio che FlyFreeAirways propone è di viaggiare comodamente e velocemente in un aereo 6 posti con tanto di aperitivo, business wine ed altri servizi a bordo a costi ridotti con la libertà e la comodità di partire dal centro di una città ed arrivare al centro di un’altra in poco tempo senza doversi presentare prima in aeroporto, senza attese, senza code e senza possibilità di ritardi.

“Chi è interessato mi contatti direttamente per approfondire” ribadisce il fondatore Francesco D'Alessandro “Vi invierò Presentazione del progetto e Business Plan. Prevediamo quote di partecipazione da 10.000 euro con i seguenti vantaggi:

- partecipazione agli utili della società

- pacchetto Platinum con 5 ore di volo incluse (aereo+pilota) ad eccezione del costo di atterraggio delle piste degli aeroporti e del carburante che sono comunque molto contenuti e nell'ordine dei 100 euro

- partecipazione ovviamente all'aumento del valore dei investimento delle quote - possibilità di collaborare attivamente e guadagnare per quello che si fa ...o su segnalazioni o anche per tutte le altre attività di consulenza e nostre in ambito droni ed aeronautica… - lì si apre un mondo”

E conclude: “Ricerchiamo Investitori, Soci operativi e soprattutto Partners (piloti, tecnici, esperti del mondo aeronautico e della gestione di compagnie aeree, scuole volo, aeroclub, associazioni d'imprese).”

Per informazioni: info@trendiest.eu