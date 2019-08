Steve Aoki, super DJ planetario, al Just Cavalli di Porto Cervo

Sempre nuovi DJ al Just Cavalli di Porto Cervo

Domenica 11 agosto nell'elegante cornice del Just Cavalli di Porto Cervo, meta di ospiti internazionali e top DJs, in console ci sarà il famosissimo Steve Aoki, altro super DJ planetario.

Famoso per le stravaganze con cui arricchisce i suoi eventi, come lanciare torte o spruzzare champagne sulla folla, Steve Aoki è in realtà un DJ e producer di fama internazionale, molto importante anche a livello musicale. Ad esempio, su Spotify, la bibbia della musica, un luogo in cui conta la musica e non gli show, le sue canzoni vengono ascoltate da oltre 13 milioni e mezzo di persone.

Steve Aoki

Steve Aoki è senz'altro uno dei personaggi più cool ed influenti del music business statunitense. Originario di Hollywood, ha creato la sua Dim Mak Records, oggi una label davvero importante a livello mondiale.

Nato a Miami e cresciuto a Newport Beach (California), è il terzo figlio del wrestler giapponese Rocky Aoki e Chizuru Kobayashi. Ha due fratelli più grandi, la sorella di nome Kana (che ora è conosciuta come "Grace") e il fratello Kevin. Ha anche tre fratellastri: il fratellastro Kyle e le sorellastre Echo e Devon (quest'ultima modella). Aoki ha frequentato l'University of California di Santa Barbara e si è laureato in due campi, una laurea in Studio del Femminismo e l'altra in Sociologia. Al college, ha prodotto dischi fai-da-te e fatto concerti underground.