Tàscaro -via Sìrtori 6- fa i migliori spritz di Milano. Venerdì 15 con Select

Spritz a Milano. La sera di venerdì 15 novembre, dalle 18.30 a tarda notte, il bàcaro veneziano di via Sirtori 6, a un passo dalla MM Porta Venezia, propone ai clienti il vero spritz veneziano in collaborazione con Select.

Chi conosce Tàscaro, il bàcaro veneziano di Milano, sa che ogni prodotto offerto è rigorosamente di provenienza veneta, per rispettare le migliori tradizioni della titolare, Sandra Tasca.

SELECT

CARATTERE VENEZIANO DAL 1920

“Oltre l’immaginario da cartolina, Venezia cela eccellenze che in pochi sanno cogliere.”

Unicità, originalità, gusto: in nessun’altra città al mondo questi concetti hanno un valore particolare come a Venezia. Non è un caso che Select sia nato proprio qui, nel sestiere di Castello, cuore storico della città.

È il 1920 e Venezia è nel pieno fermento del primo dopoguerra. I giovani fratelli Pilla, con la loro distilleria e grazie alla grande esperienza nell’arte liquoristica, sanno cogliere quel momento.

In quegli anni si diffonde il rito dell’aperitivo e Select ne diventa ben presto il protagonista. Come era uso per gli aperitivi, veniva bevuto prevalentemente liscio, con l’aggiunta di soda o seltz, ma anche miscelato in numerosi cocktail. Già verso la metà degli anni Sessanta inizia a diffondersi a Venezia una nuova moda che esploderà, poi, a partire dagli anni Settanta quando si afferma lo Spritz veneziano nella versione che conosciamo oggi. A vino bianco e acqua frizzante si aggiunge un terzo ingrediente: il Select.

È trascorso quasi un secolo da allora, ma ancora oggi Select è riconosciuto come una delle vere icone dell’aperitivo veneziano, proposto dai locali storici in Laguna e dai bartender che amano sperimentare: a Milano lo trovate da Tàscaro, grazie a Sandra Tasca che adora proporlo ad amici e clienti.

SPRITZ, OMBRE, CICHETI

Tàscaro è casa, è un luogo di passione, di amore e di ricordi.

"Abbraccia le mie radici, la cucina veneta, soprattutto quella veneziana, quella della mia nonna Edera, che oggi è qui con me in tutte quelle piccole edere che arredano il locale. Racconta il mio legame con la cultura ed i piaceri della tavola, parla dell’amore sconfinato che ho per mio padre e di questo progetto che avremmo voluto e dovuto realizzare insieme" ci confida Sandra Tasca.

La cucina propone cichéti, tàscari e piatti del giorno. I cichéti, tradizionalissimi, sono piccoli piatti come le sarde in saor, il baccalà mantecato, la sopressa e il formaggio Asiago, perfetti da condividere e per soddisfare la propria curiosità; i Tàscari invece sono un’interpretazione del classico tramezzino veneziano, un morbido bocconcino a mezza luna che viene farcito ad esempio con moscardini in umido, lingua e salsa verde o calamari al nero.

Tante gustose idee che si rinnovano stagionalmente per un pranzo sfizioso, un aperitivo in compagnia o una cena dal sapore di casa.