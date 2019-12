Tàscaro a Milano: non solo spritz e cicheti. Anche un atto d’amore

Sandra Tasca ha realizzato Tàscaro per lei e suo padre, ma anche per raccontare la sua regione d'origine e soprattutto la cucina veneziana, per ricordare la nonna paterna Edera che oggi è comunque con lei in tutte le piccole edere che arredano il locale.

Da Tàscaro il clima è giovane e informale

Le caratteristiche del locale dal punto del vista del design non rispecchiano ancora del tutto ciò che Sandra voleva trasmettere ma, come dice lei stessa, “ci sto lavorando, per renderlo ancora più personale, intimo e autentico!”

Arredi più rustici, atmosfera sempre più informale, calda e accogliente, proprio come in un vero bàcaro veneziano, questa è l’anima di Tascaro! L’atmosfera che Sandra vuole ricreare è proprio quella di casa, di un ambiente accogliente dove ci sente coccolati da tutto lo staff, dalla sala alla cucina.

“Mi piace chiacchierare con chi viene nel mio locale, conoscere i loro gusti e avere i loro pareri, perchè questo rappresenta per me una crescita professionale ma soprattutto personale” - sottolinea Sandra - "sicuramente Tàscaro è un posto dove ti puoi rilassare per un aperitivo a suon di cichéti, spritz e ombrette, per una cena divertente o per un pranzo gustoso e veloce”.

Qui il video con l'intervista a Sandra Tasca realizzata da Francesca Lovatelli Caetani

I PIATTI

Il piatto icona è il Tascaro, come quello con moscardini in umido, zucca in saor o lingua e salsa verde. I cavalli di battaglia tra i cichéti sono indubbiamente il baccalà mantecato, le sarde in saor, le polpette di carne, il fegato alla veneziana oppure piatti come la zuppa di trippe, la pasta e fagioli, i bigoli con le sarde o il ragout d'anatra.

LO SPRITZ

Il suo, dicono gli esperti, è già il miglior spritz di Milano! Perché Sandra ne ha bevuti a sufficienza da sapere come vanno preparati alla perfezione e perché utilizza solo i bitter originali, un prosecco brut di alta gamma (non dry e quindi dolce che non è adatto allo spritz!), e un ghiaccio di qualità, che non si scioglie già al primo sorso.

Lo spirito che si respira entrando qui è quello di una forte passione, di un’attenta ricerca dei prodotti migliori e più rappresentativi della campagna veneta e dell’amore per questa terra; l’amore per i piaceri della tavola e dello stare a tavola; l’amore per la famiglia e per i ricordi dei sapori della tradizione.

Tra gli obiettivi per il futuro c’è quello di rendere il Tàscaro ancora più personale e con un'identità forte, anche creando altri locali che raccontino fuori Milano questo progetto.

Tra gli eventi organizzati da Tascaro ci sono diverse serate in compagnia dei produttori (vini, alcolici, cibo), per far conoscere i loro prodotti e per creare così maggiore sinergia con i clienti, oltre a realizzare un momento di in-formazione.

EVENTI SOCIALI

Sandra punta molto anche sugli eventi sociali per sensibilizzare le persone su tematiche diverse. Le piace sposare progetti che mirano ad aiuti concreti e tangibili, organizzando appuntamenti come un aperitivo per una raccolta fondi.

L'ha fatto con Elephant Gin per la salvaguardia degli elefanti per esempio, o per Students for Humanity, per una borsa di studio a un ragazzo in Tanzania.

Dalle 18 alle 20 tanti i cicheti esposti, come a Venezia, per tutti i gusti e gli stili; non c’è che l’imbarazzo della scelta! da 1€ a un max di 3€.

NUOVI APPUNTAMENTI

Mercoledì 11 Dicembre protagonista da Tascaro, dalle 18,30, è la Cantina Santa Colomba che proporrà, in degustazione, 1 Garganega ferma e 1 frizzante, 1 Blend di Cabernet e Merlot, tutti abbinati a un cicheto: la frittellina di baccalà con la Garganega frizzante, con quella ferma le sarde in saor, il rosso con polenta e anatra.

Giovedì 12 Dicembre, dalle ore 18,00 fino a tardi, Tascaro vi aspetta per un aperitivo natalizio che non dimentica la solidarietà, come è nello stile di Sandra.

Questa volta parte del ricavato della serata andrà all’Associazione Mai Più Solo, presieduta da Vincenzo De Feo e i fondi raccolti verranno utilizzati per regalare il libro sul tema del bullismo e le problematiche dei giovani agli studenti dell’Istituto Torricelli di Milano.

Partecipate numerosi, per gustare le delizie di Tascaro e contribuire a una buona causa!

Aperto sino al 23 Dicembre, chiuso dal 24 al 26

In occasione delle Feste Tascaro propone il Drink di Natale, cocktail Select e Leone da abbinare al baccalà mantecato in versione Natalizia

Il 31 aperto su prenotazione

Chiuso dal 1 al 5 Gennaio

TASCARO

VIA SIRTORI 6 MILANO

TEL.02 4770 1682