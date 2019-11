Tàscaro. The Magnificent Seven. Venerdì 22 novembre, vini e cichèti

Tàscaro a Milano è noto per offrire ai suoi clienti i migliori spritz della città. Ma anche i migliori vini veneti fanno parte della ricca proposta di Tàscaro, perché la titolare Sandra Tasca è legatissima alla sua terra d'origine e ne propone con orgoglio e passione prodotti selezionati con cura e competenza.

VENERDI' 22 NOVEMBRE

La sera di venerdì 22 novembre, dalle 19 a tarda notte, il bàcaro veneziano di via Sirtori 6, a un passo dalla MM Porta Venezia, propone ai clienti di partecipare a una serata speciale e unica a Milano. Degustazione di vini a cura della Tenuta Lanterne - Loncon al costo di 20 euro a testa.

Chi conosce Tàscaro, il bàcaro veneziano di Milano, sa che ogni prodotto offerto è rigorosamente di provenienza veneta, per rispettare le migliori tradizioni della titolare, Sandra Tasca. E i vini della Tenuta Lanterne sono la quintessenza della venezianità.

TENUTA LANTERNE

Una storica cantina a Loncon di Annone Veneto (Venezia) nel cuore della DOCG LISON. La Tenuta si estende in 75 ettari di cui 22 a vigneto (Tocai, Merlot, Cabernet Franc, Verduzzo Trevigiano, Glera e Prosecco). I vigneti più vecchi, che vendono definiti "dimore", hanno più di 50 anni e insieme al Prosecco DOC sono il fiore all'occhiello della produzione di Tenuta Lanterne.

SPRITZ, OMBRE, CICHETI

Tàscaro è casa, è un luogo di passione, di amore e di ricordi.

Sandra Tasca

"Abbraccia le mie radici, la cucina veneta, soprattutto quella veneziana, quella della mia nonna Edera, che oggi è qui con me in tutte quelle piccole edere che arredano il locale. Racconta il mio legame con la cultura ed i piaceri della tavola, parla dell’amore sconfinato che ho per mio padre e di questo progetto che avremmo voluto e dovuto realizzare insieme" ci confida Sandra Tasca.

La cucina propone cichéti, tàscari e piatti del giorno. I cichéti, tradizionalissimi, sono piccoli piatti come le sarde in saor, il baccalà mantecato, la sopressa e il formaggio Asiago, perfetti da condividere e per soddisfare la propria curiosità; i Tàscari invece sono un’interpretazione del classico tramezzino veneziano, un morbido bocconcino a mezza luna che viene farcito ad esempio con moscardini in umido, lingua e salsa verde o calamari al nero.

Tante gustose idee che si rinnovano stagionalmente per un pranzo sfizioso, un aperitivo in compagnia o una cena dal sapore di casa.