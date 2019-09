Teatro Fabbrica del Vapore: "Greco in Movimento" e “Le Ragazze di San Vittore”

Milano. Il giorno venerdì 20 settembre la Fabbrica del Vapore-Village OFF (via Procaccini 4) per la terza edizione del MilanOff Fringe Festival ospiterà due importanti iniziative promosse dal Comitato MI’mpegno e dall'Associazione Greco in Movimento in collaborazione con l’Associazione Milano Vapore e con il Patrocinio del Ministero della Giustizia.

CORALMENTE

Alle ore 18 si terrà lo spettacolo teatrale “Coralmente” organizzato dall’Associazione Culturale Greco in Movimento e “Le Ragazze di San Vittore”.

Un'occasione importante ed un momento di riflessione sul carcere e sul percorso rieducativo che i detenuti possono compiere già dentro le “mura”.

DIBATTITO

Al termine dello spettacolo, alle ore 19, si terrà un dibattito per parlare di “Dipendenze affettive e recupero sociale” con Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giacinto Siciliano, Direttore del Carcere di San Vittore, Paola Boccardi, Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Carmelo Ferraro, Portavoce del Comitato MI’mpegno.

Giampaolo Berni Ferretti

E' previsto un saluto di Giampaolo Berni Ferretti in qualità di Presidente dell'Associazione Culturale Milano Vapore.

"Sempre nel quadro di un rinnovato impegno di servizio che mi ha visto protagonista, negli ultimi 3 anni, nell’azione di servizio per costruire una Milano Bella da Vivere ed in particolare del suo Municipio 1, nell’interesse generale, ho il piacere di invitare tutti i cittadini a questo evento che mi sta molto a cuore" dichiara Giampaolo Berni Ferretti

L'ingresso è gratuito fino alle ore 19.30.

