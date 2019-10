Tom Dixon apre a Milano il suo quartier generale italiano "The Manzoni"

Tom Dixon apre il suo quartier generale italiano, e il suo primo ristorante in Europa, a Milano, nella capitale del design mondiale. Dopo gli avveniristici ristoranti di Hong Kong e Atlanta, Tom Dixon esprime il meglio della sua collezione illuminotecnica e di arredi nel nuovissimo e scintillante The Manzoni.

THE MANZONI

The Manzoni è più che un semplice ristorante, è uno spazio sperimentale, teatro di contaminazioni che hanno come interpreti il design, l’arte e la cucina italiana.

Il prevalente utilizzo di materiali naturali come il sughero, il marmo, il granito, la pelle naturale e la seta stimola i sensi senza limitare la capacità di percezione di profumi e sapori della cucina dello giovane e brillante chef Davide Figliolini.

I materiali impiegati arrivano da diverse regioni d’Italia: le pietre dall’Etna, i marmi da Verona e il sughero dalla Sardegna. Ogni oggetto, arredo, pianta o corpo illuminate è orgogliosamente in vendita per consentire a chiunque di portarsi a casa un pezzo del Manzoni.

DAL LIGHT BRUNCH ALLA CENA

Questo spazio polifunzionale inizia a vivere la mattina presto accogliendo il pubblico per un light brunch in una foresta di colori e luci scintillanti. Le sedie sono disegnate per abbracciare l’ospite quando si accomoda, le luci per non infastidire mai, le candele per diffondere gli aromi che seguono le diverse fasi della giornata.

A pranzo i clienti possono scegliere tra un veloce business lunch che cambia di giorno in giorno o deliziarsi con una più tranquilla degustazione alla carta.

"Poco prima di cena i nostri ospiti possono degustare ricercati cocktail preparati dal nostro bar tender o i pregiati vini della cantina The Manzoni. La sera il ristorante si trasforma in un luogo magico, ovattato e accogliente, con ambientazioni soffuse e morbide che consentono il pieno apprezzamento della prelibata cucina dello nostro chef" dichiara con passione la nota PR milanese Francesca Lovatelli Caetani.

CONCEPT UNICO

The Manzoni offre il meglio delle sue variegate sfaccettature durante gli eventi privati grazie ad un concept unico e coerente di luci, arredi, colori, piante e cibo che, abbinati tra loro, consentono di apprezzare al massimo le peculiarità di questo spazio.

Diverse sono anche le aree riservate per pranzi e cene in assoluta privacy, sia all’interno della giungla di sterlizie e kenzie, che nell’appartatissimo dehor esterno inebriati dai profumi del gelsomino.

Lo chef table, rivestito da una patina dorata, è immerso nella nostra giungla interna e guarda curiosamente gli indaffarati chef intenti nella loro arte culinaria.

Un’esperienza unica … ed indimenticabile!

THE MANZONI www.themanzoni.com

Via Manzoni 5

Milano

events@themanzoni.com Tel +39.02.6555318