VOLO, cd tributo di Ezio Aicardi a Raffaele Tuttofuoco cantautore milanese

Volo – Tributo a Raffaele Tuttofuoco è il titolo di un album dedicato alla figura di Raffaele Tuttofuoco (1945-1991), grande e dimenticato poeta e cantautore milanese. Un progetto musicale concepito dall’interprete genovese Ezio Aicardi, volto ad avviare e promuovere il ricordo e la riscoperta dell’arte di Tuttofuoco a venticinque anni dalla sua scomparsa.



Raffaele era affetto dalla nascita da una grave forma di paralisi ostetrica che lo afflisse per tutta la vita e lo portò alla prematura scomparsa all'età di soli 46 anni. Le sue qualità poetiche e di compositore furono tuttavia riconosciute nel suo ambiente già negli anni Settanta, e lo stesso Aicardi aveva registrato uno dei suoi brani più rappresentativi, L’amore felice, oggi riproposto in una rinnovata, toccante versione.

Uno sfortunato poeta-cantautore milanese

"Anni addietro ebbi modo di conoscere alcune opere di uno sfortunato poeta-cantautore milanese Raffaele Tuttofuoco, dalla nascita affetto da una grave forma di paralisi ostetrica che lo afflisse per tutta la vita e lo portò alla prematura scomparsa alla sola età di anni 46 nel 1991" ci confida Ezio Aicardi "Rimasi particolarmente colpito dalla sensibilità di questa persona, che affrontò con coraggio una simile sofferenza, proponendo ai giovani in difficoltà un tipo di risposta esistenziale particolarmente forte. Per questo decisi di migliorare la conoscenza di questa esperienza artistica preparando a mie spese un Master musicale, in cui interpreto alcune sue canzoni particolarmente toccanti."

Nel maggio 2016 è stato pubblicato da Ala Bianca Group, il cd dedicato alla poetica di Lele, dal titolo: " VOLO - Tributo a Raffaele Tuttofuoco". Il cd è stato candidato nel settembre dello stesso anno dalla apposita commissione del Club Tenco, per l'assegnazione delle Targhe Tenco 2016. Parte dei ricavati dalla vendita del cd sono devoluti alla Onlus Apos Associazione Bambini affetti da Paralisi Ostetrica, in ricordo della patologia di cui Tuttofuoco soffrì per tutta la vita; una patologia generalmente poco citata dai media e, potremmo dire, normamente poco nota, particolarmente insidiosa poiché presenta un aspetto potenzialmente traumatico legato ad un evento con caratteristiche di imprevedibilità, immediatezza ed

incontrollabilità.

"Del resto sarei molto felice se il poeta milanese Raffaele Tuttofuoco ricevesse dalla sua città un tributo ancorchè postumo alla sua opera poetica, culturale e musicale" conclude Ezio Aicardi.

L'universo poetico e musicale di Tuttofuoco

La copertina del cd

Il CD traccia un percorso il più possibile completo all’interno dell’universo poetico e musicale di Tuttofuoco e dei suoi collaboratori – primo fra tutti Gerolamo Lossani, che fu suo compagno di avventure artistiche fin dalla prima ora. I brani sono prodotti da Ezio Aicardi presso il Drum Code Studio di Sesta Godano (SP) sotto

la direzione artistica di Bob Callero e Marco Canepa, autori degli arrangiamenti, quest’ultimo anche sound engineer; e da Walter Pascale presso il Massimo Spinosa Studio di Milano sotto la direzione artistica di Massimo Spinosa, autore degli arrangiamenti e sound engineer.



Il CD contenente 16 brani inediti è pubblicato da Ala Bianca Group e disponibile presso lo store del sito www.alabianca.it e in formato digitale presso i maggiori operatori del settore quali iTunes, Amazon Music, 7digital, e Google Play.



I musicisti

I musicisti che hanno dato vita al progetto sono: Ezio Aicardi (voce), Lucio Bardi (chitarra acustica), Bob Callero (basso e Chapman Stick), Gianluca Campi (fisarmonica), Marco Canepa (pianoforte), Andrea Chellini (batteria), Fabio De Rosa (flauto), Damiano Della Torre (hang, fisarmonica), Roberto Dellepiane (pianoforte), Marco Fadda (percussioni), Barbara Lagomarsino (voce), Massimo Spinosa (basso).

L’omaggio a Luigi Tenco

ll disco contiene due versioni di Caro amico, il brano molto intenso e commosso che Tuttofuoco scrisse di getto appena appresa la notizia del tragico epilogo della vita di Luigi Tenco, e che costituisce un sentito omaggio al grande cantautore genovese. A una prima suggestiva e mirabile versione accompagnata da Bob Callero al Chapman Stick, Marco Fadda alle percussioni, e Fabio De Rosa al flauto, fa da contraltare la singolare versione con il solo accompagnamento della fisarmonica di Gianluca Campi.

I temi

La sofferenza fisica di Tuttofuoco informa la poetica dell’autore, ora sottilmente, ora con maggior veemenza (da Volo: Vele bruciate, ali spezzate / C’è chi non ride mai / C’è chi nel corpo scopre l’inferno / E il volo non vedrà). Di fronte alla patologia, però, lo sguardo di Tuttofuoco non è mai pietista o autocommiserativo; al contrario, le sue riflessioni, pur velate di malinconia, partono dal presupposto che la vita va vissuta con tutta l’energia e la solarità di cui si è capaci. Una visione espressa pienamente dalla metafora ricorrente del gabbiano, simbolo della libertà che si conquista attraverso il sogno e l’immaginazione.



Ben lontano da un pessimismo cosmico di stampo leopardiano, l’approccio di Tuttofuoco al dolore e alla passione è più vicino a quello di un De André o di un Guccini, con la differenza che il suo canto, consapevole eppur intriso di una solarità rara e positiva, proviene da un membro a pieno diritto di quella stessa umanità sofferente che i suoi versi descrivono.

Altro tema molto importante per Tuttofuoco è la riflessione sul potere e i rischi dei sentimenti umani: rischi che tuttavia bisogna correre, perché altrimenti il prezzo del non-tentare sarebbe ancora più alto (da L’amore felice: L’amore felice non chiede parole d’amore / L’amore felice si vive giorno per giorno / Io canto l’amore finito, l’amore che mai cominciò / Io canto il ricordo, il dolore o il rimpianto se c’è).

Accanto a queste, troviamo poi altre tematiche, come il ricordo della Milano d’altri tempi, la critica all’arrivismo “yuppie” e all’aridità emotiva dei conflitti politici (da L’amore l’amore: L’amore, l’amore… / È sepolto in un campo di titoli in borsa / Freddato al corteo di una fabbrica in lotta), fino a vere e proprie ballate favolistiche di stile branduardiano.

Ezio Aicardi

Artista di teatro-canzone e raffinato interprete dei classici del samba e della bossa nova, della canzone francese e della canzone d'autore, nel 1976 si presenta al concorso «Un volto, una voce per il Cabaret», presso il famoso Club Instabile di Genova, la “culla” del cabaret ligure, e si aggiudica la targa quale vincitore e miglior cantante-attore di cabaret. Approda quindi al Derby di Milano, dietro invito del fondatore Gianni Bongiovanni, che dimostra grande entusiasmo per la performance realizzata da Ezio, nella quale interpreta spumeggianti brani musicali ricchi di testi d'avanguardia, facendo così rivivere nel celebre “tempio” del teatro milanese, il cabaret di stile francese fin de siècle, cantando la disperazione esistenziale col cliché degli artisti di cabaret di scuola francese.

