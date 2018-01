Voucher Digitalizzazione PMI. Dal 15 gennaio le domande di assegnazione

Dal 15 gennaio al 9 febbraio 2018 le imprese italiane possono fare domanda per richiedere il voucher messo a disposizione del nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e avviare un processo di ammodernamento tecnologico. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all'associazione senza fini di lucro TRENDIEST. Mail: info@trendiest.eu

La misura messa a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta per le PMI italiane un’importante opportunità per evolvere ed accrescere business e competitività, facendo leva su una nuova fase di digitalizzazione. Con il Voucher Digitalizzazione PMI è infatti possibile richiedere un finanziamento di un importo non superiore a 10 mila euro nella misura massima del 50% del totale delle spese per l’acquisto di software, hardware o servizi specialistici in grado di agevolare l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

MIGLIORARE L’EFFICIENZA

L’obiettivo di questo progetto è quello di migliorare l’efficienza delle PMI, rinnovare i processi di lavoro e l’organizzazione grazie a una maggiore flessibilità garantita dalla tecnologia, sviluppare soluzioni di e-commerce per dare nuovo impulso al business, avere a disposizione maggiore connettività e usufruire di formazione ICT qualificata.

LA PROPOSTA DI REGISTER.IT

Register.it ha deciso di avere un ruolo attivo nel contribuire al processo di digitalizzazione italiana mettendosi a completa disposizione delle PMI che desiderano evolvere e candidarsi al programma Voucher Digitalizzazione PMI. I professionisti italiani che vorranno fare domanda per aggiudicarsi il Voucher dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018, potranno rivolgersi a Register.it che offrirà loro il proprio team di consulenza specializzato oltre che le competenze del proprio ufficio legale e di Etinet, la web agency del gruppo al fine di accompagnare concretamente le aziende verso una nuova fase digitale.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare attivamente in veste di abilitatore digitale a un programma dedicato alle aziende per lo sviluppo di un segmento strategico per la competitività e la crescita italiana. Il nostro impegno verso la valorizzazione delle imprese rappresenta da sempre una delle priorità di business di Register.it, che con il nuovo decreto ha l’opportunità di contribuire al percorso di evoluzione digitale italiano, mettendo a disposizione delle PMI know-how, competenze, esperienza e soluzioni tecnologiche sviluppate e maturate nel tempo” afferma Claudio Corbetta, Amministratore Delegato di Register.it.

UNA GUIDA

Gli esperti di Register.it costruiranno insieme alle micro imprese un progetto personalizzato di e-commerce da presentare con tutta la documentazione necessaria, creando anche una guida in pdf con tutti i passi per compilare e inviare la richiesta e supportandole nella fase di trasmissione e di rendicontazione. L’intero flusso di presentazione della domanda si svolgerà attraverso la piattaforma online dedicata sul sito del Mise che accenderà i motori il 15 gennaio e darà accesso alle imprese dal 30 gennaio alle ore 10 fino al 9 febbraio alle ore 17.

Grazie alla modalità “Soddisfatto o Rimborsato”, le PMI che scelgono di farsi supportare da Register.it potranno ottenere il rimborso della consulenza offerta in caso di mancato ottenimento del Voucher.

Per ulteriori informazioni sul progetto di Register.it per il Voucher Digitalizzazione PMI visitare la sezione dedicata del sito: https://www.register.it/ecommerce/voucher/