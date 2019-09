Wine Experience? No … molto di più. E’ WineXperience (si scrive così !!!)

WineXperience è un’associazione nata nel 2011 dalla volontà di 50 aziende vitivinicole situate nella Regione Piemonte, che nel corso degli anni fino ad oggi sono diventate oltre 100, rappresentando in particolare aziende delle Langhe e cantine posizionate sul territorio. L’associazione ha come scopo la promozione e lo sviluppo nazionale e internazionale delle produzioni vitivinicole delle aziende aderenti, attraverso iniziative e azioni di promozione di diverso tipo (fiere/eventi, degustazioni, incontri con agenti esteri, promozioni e degustazioni presso i consumatori finali, campagne di informazione grazie anche alla partecipazione a bandi come OCM Vino Promozione sui mercati dei Paesi Esteri) atte a favorire la conoscenza sia dei prodotti che del territorio regionale. L’obiettivo associativo non si limita ad una promozione che porti beneficio solo a livello economico, ma punta anche allo sviluppo sociale, culturale, turistico e ambientale, al fine di sostenere lo sviluppo dell’area piemontese e delle Langhe per un rilancio su scala europea e internazionale.

INTERVISTA AD ALESSANDRO RIVETTO

Alessandro Rivetto

Alessandro Rivetto, produttore di Barolo La Morra, è presidente di WineXperience, associazione che raccoglie un centinaio dei migliori produttori delle langhe e alcuni produttori della zona dell’alessandrino astigiano. Grazie alla legge 3.2 che emana dei fondi per l’incoming, l’associazione percepisce fondi europei per la divulgazione e promozione del vino delle Langhe e del Roero. "Compreso il finanziamento di eventi che vengono fatti su territorio nazionale e su territorio europeo, non extracomunitario: abbiamo modo di fare incontri che uniscono il tessuto, la moda e tutto ciò che rappresenta il bello, avendo un parterre di gente non legata all’economia, ma all’educazione ad amare il bello… " ci confida Alessandro Rivetto.

Vino di qualità, prodotto di qualità.

L'Associazione WineXperience comprende tutte le tipologie di vino, da prodotti come il Nascetta, prodotto abbastanza raro che soltanto una trentina di produttori fanno, (più particolari del Barolo) a prodotti del Roero, il Roero Arnais, i Nebbioli, i Barbareschi.

"All’interno della nostra associazione abbiamo una schiera di 600 etichette" aggiunge il presidente Alessandro Rivetto "Ad Alba abbiamo anche aperto, grazie ad un avanzo di bilancio degli ultimi anni, un punto vendita e siamo l’unica associazione che dentro ad Alba abbia un punto vendita. Lì facciamo le nostre assemblee e gli appassionati possono anche andare a fare degustazioni bendate, alla cieca".

Nel corso degli anni la rete di collaborazioni legate all’Associazione si è estesa notevolmente relazionandosi con altre Associazioni, Consorzi ed Enti, portandola ad essere uno dei punti di riferimento sia per i produttori piemontesi (che coprono l’area vitivinicole di Langhe, Barbaresco, Cuneo, Asti, Barolo, Monferrato) sia per chi vuole avvicinarsi al territorio piemontese e ai suoi prodotti.

“La nostra zona è stata riconosciuta anni fa patrimonio dell’Unesco” conclude Alessandro Rivetto “All’interno di questa zona si trovano i più bei castelli, come quelli delle Langhe, Cavour, Barolo. Ma non basta. Abbiamo anche il museo del tartufo e il museo del cavatappi. Abbiamo questa storicità che deriva da Cavour. Alla corte scaligera di Verona, al Vinitaly l’anno scorso, siamo stati premiati come miglior associazione italiana, e insigniti del Premio Forte”

LE CANTINE ASSOCIATE

I prodotti promossi dall’Associazione WinXperience riguardano i vini dalle Cantine Associate, che sono il cuore pulsante della produzione vitivinicola del territorio. Il fine comune è la diffusione della conoscenza della qualità dei prodotti, delle modalità di produzione regionali e del rispetto che ogni produttore riserva all’ambiente che lo circonda. Per questo motivo, nel 2018, come ci anticipava il presidente, apre ad Alba, in Via Rattazzi 2, lo shop WineXperience, punto di ritrovo di produttori, appassionati, winelovers e semplici curiosi dove – oltre al ritrovo associativo – vengono effettuati eventi di degustazione per diffondere la conoscenza dei vini piemontesi, del territorio e delle tecniche di produzione, allargando così il bacino di utenza.

L’ENOTECA DI ALBA

L'Associazione attualmente ha in gestione una sua enoteca/punto vendita ubicata nel comune di Alba nella quale vengono accolti turisti, operatori del settore appassionati, winelovers e semplici curiosi dove – oltre al ritrovo associativo – vengono effettuati eventi di degustazione per diffondere la conoscenza dei vini piemontesi, del territorio e delle tecniche di produzione, allargando così il bacino di utenza. Inoltre una decina di produttori aderenti sono ubicati nello stesso Comune di Barbaresco, celebre per la sua Torre, all'interno della quale svolgono visite con i propri clienti e degustazioni con i professionisti presso la Sala Sensoriale dei Cinque Sensi.

I PERCORSI ENO-GASTRONOMICI

L’Associazione nel corso degli anni ha creato e sviluppato diversi percorsi enogastronomici che attraversano tutto il Piemonte. Il degustatore, in base ai propri interessi e al proprio budget di spesa, può scegliere all’interno di un ventaglio di offerte il pacchetto che meglio si addice alle sue esigenze. Il punto vendita è diventato nel tempo un “punto informativo” dove i turisti/ winelovers si recano per ricevere tutte le informazioni turistiche relative ai luoghi di loro interesse. Collaboriamo per questo già da molti anni con i Consorzi di Tutela, L’Associazione Commercianti Albesi, l’Ente del Turismo, varie Enoteche Regionali, l’Associazione Sommelier, l’Apro formazione, l’Onav, I Vini del Piemonte, le Strade del Vino, oltre alle già consolidate collaborazioni con guide e promotori turistici del territorio e molte altre. In più da quest’anno Winexperience è partner ufficiale del BITEG, la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico.

LO STATUTO

L’Associazione WineXperience ha come statuto la promozione dei prodotti vitivinicoli e del territorio in cui vengono prodotti. Per raggiungere questo scopo, l’Associazione nel corso degli anni ha partecipato a diversi bandi (OCM Vino Promozione, PSR Misura 3.3.2) che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti e dell’area Piemontese. All’interno di questi bandi l’Associazione oltre ad un ruolo gestionale ha sviluppato direttamente delle attività come: degustazioni, incoming, conferenze stampa, partecipazione a fiere, creazione di materiale promozionale, al fine di mettere in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare e il rispetto dell’ambiente. Winexperience si è posizionata ai vertici delle Associazioni per la promozione dei vini degli Associati e della valorizzazione del territorio, diventando un punto di riferimento della Regione Piemonte.