Wine Lady Club compie un anno e lo festeggia al TABLOID, con Winexperience

Nato da un’idea di Valeria Bugni, il WLC prende vita nella calura estiva di un tardo luglio del 2018 tra le mura di un LOFT milanese; dalla sconfinata passione per il vino e il suo magico mondo fatto di persone, verità e bellezza, il WLC si concretizza per soddisfare una vera e propria esigenza di condivisione di un percorso professionale (e di vita) attraverso conoscenze, esperienze, educazione al buon bere.

Un club pensato per le donne dove si parla di vino e di vita, si scambiano contatti, s’impara l’arte della degustazione, si stringono amicizie.

LA SERATA WLC

Si festeggia il 4 luglio, dalle 18,30 alle 23,30, al ristorante Tabloid di via Alfredo Cappellini 19 a Milano, con l’evento “INDEPENDENT LADY”, in collaborazione con Globo Communication , dedicato a 4 icone femminili nel campo della moda, arte, scienza e musica, in partnership con i piemontesi di Winexperience, associazione che accoglie 100 aziende vitivinicole, nata per la promozione di vini e territorio piemontese, sviluppando la conoscenza e la cultura enologica in Italia e nel mondo.

Cena placée, 5 vini abbinati al menù, 1 drink: 35 euro

TABLOID: Via Alfredo Cappellini, 19 - Milano

Inizio serata ore 18h30

Cena dalle 20,00

L’installazione dei quadri è di Cristina Turati, creativa wine lady artista

Pronti per il Weekend? Nel frattempo al TABLOID Milano abbiamo deciso il menù per la serata!

Bollicine di benvenuto con il Metodo Classico di Cascina Chicco

- Antipasti salumi&frittini abbinati alla Nascetta di Az Agr Alessandro Rivetto

- Risotto al profumo di lime, battuta di gambero Rosso e spuma di burrata abbinata all'Arneis di Massucco Wine e Cantina Sociale del Nebbiolo

- Salmone Al caffè con chutney di ananas abbinato al Nebbiolo di Massimo Rattalino Winery e Az. Agr. Roberto Sarotto

- Cannolo scomposto con bollicina a sorpresa

- 3 Caffè

- Cocktail a scelta per il dopo cena.

Vini in degustazione in collaborazione con i produttori di Winexperience

4 fondamenti del WLC

Femminilità, cultura enogastronomica, energia, arte dell’incontro.

CHE COSA PROPONE IL WINE LADY CLUB

Food&Wine Story: i vini e i prodotti selezionati per le serate WLC sono frutto di viaggi e scoperte sul territorio, visite nelle cantine, interviste ad alta quota, giornate dedicate a fiere, meglio se di nicchia.

Educational: ogni serata ha un tema diverso, che varia in base alla stagione alle chicche o le scoperte più recenti, o agli immancabili primi amori; dalle bollicine (non nominare il nome di #prosecco invano), a “la chiamavano BB” (Barolo&Barbaresco), al Vermouth Mon Amour, ecc. Con una classica degustazione alla cieca finale, testiamo ciò che abbiamo appreso ma soprattutto, è la miglior scusa, per mettere in palio ricchi premi e cotillons e per continuare con il divertissement!

Special Guest: ogni serata si arricchisce con la presenza di un ospite speciale (donna o uomo) che sia in linea con il tema del mese, per condividere non solo saperi enogastronomici: si parla di musica, arte, letteratura, bartending, sommelier, comunicazione, teatro, business, estetica, ecc., dando spazio soprattutto alle professionalità già presenti all’interno del gruppo.

Socialità: il vino e la buona cucina sono il trait-d-union per antonomasia per una socializzazione conviviale, vera, ispiratrice. Impossibile non stringere amicizie durante un WLC.

Ispirazione & Networking: ogni donna che entra a far parte del WLC, anche se per una sera soltanto, porta con sé una storia e un’esperienza, sia professionale, sia di vita. Che si tratti di una libera professionista, un’imprenditrice, una creativa, una casalinga, un’impiegata, una manager o una sommelier, durante il WLC si crea una magica atmosfera di condivisione, solidarietà e ascolto; e di conseguenza, tanto, tanto networking.

Quando sei sola ad avere una visione, puoi forse apparire “folle” ai più; quando quella stessa visione iniziano a percepirla in tante(i), la visione si trasforma in magica realtà.