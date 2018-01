World Economic Forum il 23-26 gennaio 2018 a Davos-Klosters

Il 48° incontro annuale del World Economic Forum si terrà come d'abitudine in Svizzera il 23-26 gennaio 2018, a Davos-Klosters. Sarà presente un numero record di capi di Stato, governo e organizzazioni internazionali insieme a leader di imprese, società civile, mondo accademico, arti e media. L'incontro si concentrerà sulla ricerca di modi per riaffermare la cooperazione internazionale su interessi condivisi cruciali, come la sicurezza internazionale, l'ambiente e l'economia globale. L'incontro giunge in un momento in cui la concorrenza geostrategica tra Stati è generalmente vista in forte crescita.

PROFONDE DIVISIONI

Oltre alla cooperazione internazionale, un'ulteriore priorità dell'incontro sarà quella di superare le divisioni all'interno dei Paesi. Questi sono stati spesso causati da interruzioni nel contratto sociale a causa della mancata protezione delle società dagli impatti trasformazionali di una serie di shock, dalla globalizzazione alla proliferazione dei social media e la nascita della quarta rivoluzione industriale. Collettivamente, questi shock hanno causato una perdita di fiducia nelle istituzioni e danneggiato la relazione tra aziende e società civile.

CRESCITA INCLUSIVA

"Il nostro mondo è fratturato da una crescente competizione tra nazioni e profonde divisioni all'interno della società. Tuttavia, la vastità delle sfide che il nostro mondo affronta rende l'azione concertata, collaborativa e integrata più essenziale che mai. Il nostro incontro annuale mira a superare queste linee di frattura riaffermando gli interessi condivisi tra le nazioni e assicurando l'impegno delle multistakeholder al rinnovo dei contratti sociali attraverso una crescita inclusiva ", ha affermato il professor Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum.

I LEADERS

L'indirizzo di apertura di quest'anno sarà presentato da Narendra Modi, Primo Ministro dell'India. Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d'America, terrà un discorso programmatico prima della chiusura della riunione. Quest'anno parteciperà un numero record di leader delle economie del G7, tra cui Angela Merkel, Cancelliera federale, Germania; Paolo Gentiloni, Primo Ministro italiano; Emmanuel Macron, Presidente della Francia; Theresa May, Primo Ministro del Regno Unito; Justin Trudeau, primo ministro del Canada; Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, oltre al presidente Trump. Oltre al Primo Ministro Modi, altri leader del G20 includono Liu He, Membro, Ufficio Politico del Comitato Centrale CPC; Direttore generale dell'Ufficio, gruppo leader centrale per gli affari finanziari ed economici, Repubblica popolare cinese; Mauricio Macri, Presidente dell'Argentina, Cyril Ramaphosa, Vice Presidente del Sud Africa; Sua Maestà il Re Felipe VI, Re di Spagna, e Michel Temer, Presidente del Brasile. Parteciperà anche per il Paese ospitante, Alain Berset, presidente della Confederazione svizzera.

Complessivamente, l'incontro annuale vedrà la partecipazione di oltre 340 leader politici con 10 capi di stato e di governo dell'Africa, nove del Medio Oriente e del Nord Africa e sei dell'America Latina. Questi includono Hailemariam Desalegn, primo ministro dell'Etiopia; Emmerson Mnangagwa, Presidente dello Zimbabwe; Yemi Osinbajo, Vicepresidente della Nigeria; Saad Al Hariri, presidente del Consiglio dei ministri, Libano; Sua Maestà il Re Abdullah II Ibn Al Hussein, Re del Regno Hascemita di Giordania; Benjamin Netanyahu, Primo Ministro di Israele; e Juan Manuel Santos, Presidente della Colombia.

I leader di organizzazioni internazionali includono Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite; Roberto Azevêdo, direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); Angel Gurría, Segretario generale, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Zeid Ra'ad Hussein, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; Jim Yong Kim, Presidente, Banca Mondiale; Miroslav Lajcák, Presidente della 72ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Nazioni Unite; Peter Maurer, Presidente, Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR); Guy Ryder, direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

I COPRESIDENTI

In rappresentanza di governi, mondo economico, società civile e mondo accademico, i copresidenti del Meeting annuale 2018 sono: Sharan Burrow, Segretario generale, Confederazione internazionale dei sindacati (ITUC), Belgio; Fabiola Gianotti, direttore generale dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra; Isabelle Kocher, Amministratore delegato, ENGIE, Francia; Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund (IMF), Washington DC; Ginni Rometty, Presidente, Presidente e Chief Executive Officer, IBM Corporation, USA; Chetna Sinha, fondatrice e presidente, Mann Deshi Foundation, India; e Erna Solberg, primo ministro norvegese.

IL SETTORE PRIVATO

Il settore privato sarà rappresentato da oltre 1.900 leader. La società civile è rappresentata da quasi 900 leader di ONG, imprenditori sociali, mondo accademico, arti, organizzazioni sindacali, gruppi religiosi e religiosi. L'Annual Meeting è anche il più importante vertice mondiale che rappresenta le giovani generazioni, con la partecipazione di 50 membri della comunità del Global Shaper del Forum, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, e di 80 giovani Global Leaders di età inferiore ai 40 anni.

Oltre il 21% dei partecipanti all'incontro di quest'anno saranno donne, una percentuale maggiore rispetto a qualsiasi riunione precedente. Il Forum lavora tutto l'anno per evidenziare il divario di genere e sviluppare strategie per aiutare le donne a raggiungere posizioni di leadership senior. Con oltre 400 sessioni, quasi la metà delle quali sono trasmesse via web, il programma delle riunioni è stato progettato su quattro tracce:



Guidare un progresso economico sostenibile

Se i cambiamenti tecnologici e il degrado ambientale hanno cambiato radicalmente il modo in cui funziona l'economia globale, quali nuovi modelli economici potrebbero darci un percorso per la prosperità condivisa?

Navigare in un mondo multipolare e multiconcettuale

Se l'incertezza economica e la competizione geopolitica hanno spinto gli sforzi per rivendicare potere e sovranità nazionali, allora quale equilibrio tra cooperazione globale e autonomia locale potrebbe impedire la disintegrazione dell'ordine mondiale?

Superare le divisioni nella società

Se i cicli di sdegno nei media e nella retorica politica stanno allargando le linee di colpa della società e minando la tolleranza, allora quali soluzioni possono essere sviluppate congiuntamente per ripristinare il patto sociale?

Modellare un'agile governance della tecnologia

Se i recenti progressi tecnologici hanno il potenziale per ridefinire radicalmente la vita moderna, allora quali basi etiche e politiche adattative potrebbero garantire che la società tragga vantaggio dalla parità di accesso e dall'eguale protezione in futuro?

I destinatari del 24° Annual Crystal Awards del World Economic Forum sono Cate Blanchett, Elton John e Shah Rukh Khan. I premi celebrano i successi dei principali artisti che hanno dimostrato un impegno esemplare nel migliorare lo stato del mondo e saranno presentati in una cerimonia la sera del 22 gennaio.