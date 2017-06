YAKKYO Si è conclusa con grande successo la campagna di equity crowdfunding

Yakkyo

Si è conclusa definitivamente e con grande successo la campagna di equity crowdfunding della startup Yakkyo. Il round si è chiuso con una raccolta di €260 mila, più del doppio rispetto all’obiettivo iniziale di 100 mila. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da 46 investitori, con una media, dunque, di €5.700 a testa.

Yakkyo è un servizio dedicato alle PMI che vogliono acquistare in Cina.

RISOLVERE I PROBLEMI ALL'IMPORTAZIONE

Grazie a Yakkyo MyBOT, il primo BOT con image recognition, la startup semplifica il processo tradizionale di ricerca risolvendo tutti i problemi legati all’importazione quali barriere linguistiche, ordine minimo, spedizione e procedura di sdoganamento.

Nei primi sei mesi di attività la società ha fatturato circa 400mila euro, ha ricevuto 300 richieste di quotazione da parte di PMI italiane e ha servito 45 clienti con un tasso di riacquisto del 50%.

Poco prima dell’offerta su Mamacrowd, inoltre, la startup aveva già chiuso un primo round di finanziamento offline raccogliendo 150mila euro da Venture Capital e Business Angels.

RIDOTTO DEL 95% IL LAVORO UMANO



L’image recognition e l’intelligenza artificiale permettono alla startup di ridurre del 95% il lavoro umano necessario alla gestione di ogni singola richiesta e nel contempo al cliente di trovare esattamente il prodotto cercato in pochi secondi. Il cliente invia una foto, MyBOT la analizza e trova il prodotto all’interno del database.

Con il successo di Yakkyo, Mamacrowd, in meno di un anno di operatività, ha contribuito a finanziare 7 imprese per un totale di €1,4 milioni, di cui 6 imprese per 1,26 milioni nel solo 2017.