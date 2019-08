Atlantismo e no

E' accaduto che Usa e Ue, in palese difficoltà di rapporti anche al g7 di Biarritz, abbiano trovato una formidabile intesa sull'Italia, a sostegno del premier uscente, Giuseppe Conte. L'endorsement di Trump, irrituale e senza precedenti, coincide infatti con la simpatia espressa dalle altre capitali europee. Per questa volta l'atlantismo è salvo. Ambienti vicino alla Lega, per l'esattezza quelli che si richiamano al non felicissimo nome "il Talebano", si sono precipitati a dire che un governo di Conte con il Pd sarà il contrario di quello avuto finora e se questo non dispiacerà all'Europa, dispiacerà a Trump. Purtroppo per loro sbagliano, in quanto Trump ha la stessa valutazione dell'Italia di qualsiasi altro suo predecessore, ovvero, essa interessa in quanto allineata all’interno dell’Europa e non al di fuori di questa. L'amministrazione Usa è felice se il governo italiano dall'interno dell'Ue sostiene le sue posizioni sulla Russia, mentre sarebbe preoccupata di un'Italia amica della Russia e fuori dall'Ue. Questa considerazione geopolitica, evidente anche ad un bambino, sfugge agli intellettuali leghisti, che infatti con le loro simpatie putiniane e lepeniste si sono scavati un baratro senza ritorno, soprattutto se gli Usa aprono a Putin, mentre mai apriranno alla Le Pen.

E' vero che la presidenza Trump sembra aver capovolto il dialogo est ovest partendo dal pacifico, quasi l'Europa sia divenuta un inutile fastidio. Ma ecco che il sostegno a Conte lascia trasparire ancora una scintilla del vecchio atlantismo, quello che la Lega non ha proprio assimilato e per cui rischia di pagare un prezzo altissimo.