Le aspirazioni di Hong Kong alla libertà e le insicurezze di Pechino

di Paul Coyer

Versione originale in “Conflicts” del 23 Agosto 2019

https://www.revueconflits.com/paul-coyer-emeutes-chine-hong-kong8959-2/

Traduzione di Bepi Pezzulli

Riproduzione esclusiva per l’Italia - Italia Atlantica.

Le proteste che hanno scosso Hong Kong nel corso dell'estate hanno evidenziato l'aspetto universale del desiderio umano di libertà. Purtroppo, esse hanno mostrato anche la determinazione del Partito Comunista Cinese a mantenere il controllo autoritario sulla Cina continentale e a sopprimere le libertà concesse ai residenti di Hong Kong ai sensi della legge fondamentale (la Basic Law) di Hong Kong. I moti di piazza, inoltre, hanno messo a nudo la vulnerabilità di Xi Jinping e della leadership comunista cinese. I cittadini di Hong Kong sono in rotta di collisione con il PCC e non cederanno. Se i cittadini di Hong Kong riusciranno ad arrestare l'erosione delle loro libertà e, ancor più, ad ampliarle, il risultato sarà visto da Pechino come un "virus" che potrebbe facilmente "infettare" la Cina continentale. La paura della Cina che il virus si diffonda nel continente è testimoniata dal fatto che le guardie di frontiera cinesi impediscono ai cittadini di Hong Kong di recarsi sul continente, costringendoli ad aprire i loro smartphone e a cancellare le foto e le notizie di protesta, e interrogandoli severamente sul loro sostegno alle proteste. (https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49403619). La fame virale di libertà sta già colpendo i cinesi d'oltremare, con manifestazioni rivali in tutto il mondo che protestano a sostegno di Hong Kong e Pechino, rispettivamente, nonostante la natura diffusa della sorveglianza delle comunità cinesi all’estero da parte dei servizi segreti cinesi.

La tattica di Pechino, e quella del governo di Hong Kong controllato da Pechino, guidato da Carrie Lam, non solo non è riuscita a sedare le proteste, ma ha visto crescere le richieste dei manifestanti rispetto alla richiesta originaria di ritirare il disegno di legge sull'estradizione per includere un'indagine ufficiale e indipendente sulla violenza della polizia di Hong Kong e più ampie riforme democratiche. Il governo di Hong Kong ha rifiutato di aprire un dialogo con i manifestanti, posizione che Lam non avrebbe preso senza la chiara indicazione di Pechino. Pechino, da parte sua, sostiene che non c'è nulla da discutere, poiché "i residenti a Hong Kong godono ora di diritti e libertà senza precedenti" e le proteste non hanno "nulla a che fare con la libertà di parola e di riunione" (http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/24/c_138251914.htm), un'affermazione sulla quale i cittadini di Hong Kong non sono d'accordo. Circa un quarto della popolazione di Hong Kong ha partecipato alle proteste pubbliche dello scorso fine settimana, sfidando gli ordini della polizia e nonostante la pioggia battente, arrivando a occupare luoghi vicini alla guarnigione del PLA (il cui comandante ha minacciato rappresaglie) e agli edifici governativi di Hong Kong in una palese sfida a Pechino.

Hong Kong illustra che i cinesi, contrariamente alla narrazione che abbiamo sentito dal PCC per decenni, desiderano le libertà democratiche e sono disposti a sacrificarsi e ad affrontare la tirannia per ottenerle. L'esistenza di un'isola di libertà democratica a Hong Kong, così come a Taiwan, smentirà la propaganda del PCC secondo cui le libertà democratiche portano al caos, al disordine sociale e ostacoleranno, piuttosto che consentire, la continua ascesa della Cina. (E anche i legami tra Hong Kong e Taiwan sono irritanti per Pechino, in particolare sulla scia dell'offerta di asilo politico da parte di Taiwan ai dissidenti di Hong Kong.) Dal punto di vista del PCC le proteste devono essere represse, il problema è come farlo con il minimo danno alla reputazione della Cina e alle relazioni con il resto del mondo.

Pechino non può permettersi un'altra repressione come quella di Piazza Tianianmen, in un momento in cui l'immagine nazionale cinese è già gravemente offuscata dalle prove del sistematico prelievo di organi ai dissidenti politici e ai prigionieri religiosi, dall'esistenza di una vasta rete di campi di concentramento nello Xinjiang (che imprigionano tra un milione e forse anche due milioni di musulmani uiguri), e in un momento in cui le incredibili rivendicazioni territoriali della Cina e la militarizzazione delle isole artificiali che ha creato nel Mar Cinese Meridionale svelano una leadership politica e militare aggressiva sia verso il proprio popolo che verso i suoi vicini. Né il PCC come partito, e in particolare Xi Jinping, può permettersi di consentire a Hong Kong di sfidare con successo Pechino e di espandere i confini delle sue libertà.

Il confronto con i cittadini di Hong Kong arriva anche nel mezzo delle relazioni sino-americane più conflittuali degli ultimi anni, mentre il presidente Trump affronta una sfida sul commercio: mancanza di reciprocità, diffuso hacking e furto di proprietà intellettuale sponsorizzato dallo Stato, diplomazia del debito e del tentativo della Cina di esportare il suo modello di autoritarismo sostenuto da alta tecnologia e controllo dei dati. Il deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump ha messo Xi sotto una pressione crescente in patria, un fatto che non è sufficientemente apprezzato dal mondo esterno.

A Xi sono stati concessi poteri senza precedenti dai tempi di Mao, perché i suoi colleghi leader del PCC credevano che sarebbe stato in grado di utilizzare tale posizione per continuare a realizzare i loro reciproci obiettivi - la protezione della posizione interna del PCC all'interno della Cina e la realizzazione delle lunghe e frustrate ambizioni geopolitiche della Cina. Ciò si basava sul mantenimento di buone relazioni di lavoro con gli Stati Uniti che, come minimo, consentivano all'economia cinese di continuare a crescere e alla Cina di continuare a perseguire le sue ambizioni geopolitiche con uno scarso o nessun efficace contenimento americano e occidentale. Tutto ciò è minacciato dalla guerra commerciale dell'amministrazione Trump, che ha messo in discussione la capacità di Xi di produrre risultati e sta danneggiando l'economia cinese in misura molto maggiore di quanto non sia comunemente noto. Pertanto, la sfida aggiuntiva di Hong Kong non è qualcosa di cui Xi ha bisogno in questo momento, e può rappresentare una minaccia politica per lui se non fosse in grado di risolverla rapidamente e in un modo che danneggi il meno possibile la reputazione e la posizione globale della Cina.

Finora, il suo governo ha seguito la prassi standard del PCC nel trattare con un significativo dissenso interno, che consiste nell'ignorare il proprio ruolo nel perdere la lealtà del popolo e nel dare la colpa alle "forze straniere ostili" (che di solito significa Stati Uniti, ma a volte l'Occidente più in generale) nel tentativo di giocare la carta nazionalista (una carta pericolosa da giocare, che è difficile da controllare e che probabilmente tornerà a mordere il PCC). Gli Stati Uniti sono stati oggetto di attacchi particolarmente virulenti da parte di funzionari e media cinesi, con un portavoce del Ministero degli Esteri cinese che accusa pubblicamente gli Stati Uniti di giocare un ruolo segreto nelle proteste. (http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/24/c_138251914.htm)

Il fatto che i manifestanti di Hong Kong abbiano sventolato bandiere americane e cantato l'inno nazionale americano ha colpito un nervo scoperto con Pechino, che ha tentato di cogliere questo come "prova" di un sinistro complotto americano per intraprendere una "rivoluzione dei colori" (http://www.chinadaily.com.cn/a/201907/28/WS5d3d9ebda310d83056401621.html), mentre in realtà si limita ad illustrare il potere simbolico dell'America come rappresentante delle aspirazioni umane universali per la libertà nonostante le sue incoerenze e imperfezioni. (https://www.asiatimes.com/2019/07/article/why-hong-kong-protestors-fly-the-american-flag/)

Anche i manifestanti hanno a volte sventolato la bandiera degli ex governanti imperiali di Hong Kong, la Gran Bretagna, per ragioni simili, facendo sì che l'ambasciatore cinese a Londra a dichiarare "credo che alcuni politici di questo paese..... considerano ancora Hong Kong come parte dell'impero britannico". (https://www.hongkongfp.com/2019/08/16/china-will-not-sit-hong-kong-crisis-worsens-says-chinese-envoy-britain/)

E in un apparente colpo di avvertimento attraverso la prua verso il Regno Unito, le autorità cinesi hanno arrestato all'inizio di questo mese un dipendente del consolato britannico a Hong Kong – che non si è più visto dal suo arresto. (https://www.euronews.com/2019/08/21/china-says-detains-employee-of-british-consulate-in-hong-kong)

Il governo cinese ha attaccato pubblicamente una consigliera politica del consolato americano di Hong Kong, Julie Eadeh, che ha incontrato alcuni degli organizzatori della protesta studentesca, indicando questo incontro come prova di una sinistra cospirazione da parte degli Stati Uniti. Li ha incontrati in un atrio di un albergo, un luogo molto pubblico, dove tutti potevano vedere che tutto era al di sopra di tutti che non c'era nulla di "segreto" in atto. I diplomatici statunitensi hanno a lungo interagito non solo con i rappresentanti dei governi ai quali sono accreditati, ma anche con altri leader della società in cui lavorano, compresi molti dissidenti - i cinesi hanno a lungo criticato questa tradizione diplomatica da parte nostra, tradizione che rivela la visione fondamentalmente democratica americana di ciò che la diplomazia dovrebbe essere.

L'ambasciatore statunitense in Cina all'inizio delle proteste di piazza Tienanmen del 1989, Winston Lord, ha ricevuto un rimprovero (privato) da parte dello stesso Deng Xiaoping dopo che Lord aveva incontrato gli studenti dell'Università di Pechino in un "Salone della democrazia" prima delle proteste. Lord ha gentilmente respinto il rimprovero di Deng e ha mantenuto la sua posizione, spiegando che il suo ruolo di ambasciatore americano era quello di "incontrare tutti i giovani e gli accademici ogni volta che potevamo". (https://www.foreignaffairs.com/press/conference-call-former-us-ambassador-china-winston-lord ) Fu sostituito come ambasciatore da Jim Lilley (che conoscevo e con il quale ho parlato prima della sua morte) in mezzo alle proteste di piazza Tienanmen all'inizio di maggio 1989. Anche l'ambasciatore Lilley prestò attenzione ai dissidenti, ospitando a un certo punto un dissidente cinese di alto profilo che aveva aiutato ad organizzare le proteste, il fisico Fang Lizhi, insieme alla moglie, nella residenza dell'ambasciatore per oltre un anno, finché ai due fu permesso di lasciare la Cina per asilo negli Stati Uniti.

Oggi, a distanza di trent'anni, i cinesi sono andati ben oltre il semplice rimprovero. Pechino non accetta la diplomazia degli Usa con la società civile cinese e in ritorsione ha pubblicato informazioni private, foto della funzionaria diplomatica, dettagli della sua carriera e i nomi dei suoi figli, facendole così una minaccia implicita. I media cinesi hanno accusato la signora Eadeh di essere "fascista" e "razzista", "diffondendo il male biblico" (un'interessante scelta di parole per un regime ufficialmente ateo che perseguita i cristiani), "una donna che non conosce la vergogna", e ha definito sua figlia "serpente bambino". (https://shuzheng.wordpress.com/2019/08/11/julie-eadeh-us-democracy-serpent-fomenting-in-tree-of-riots/ )

Tutto ciò ha indotto il Dipartimento di Stato americano a rispondere che tali attacchi sono "pericolosi" e a riferirsi a Pechino come a un "regime repressivo". E lo è davvero. La questione qui, al di là dell'allarmante comportamento del governo cinese, è di reciprocità: i diplomatici cinesi hanno accesso a tutte le parti della società americana, e gli Stati Uniti si aspettano che anch'essi siano in grado di parlare con parti importanti della società cinese, anche con coloro che sostengono una maggiore libertà democratica. Se la nazione democratica più potente del mondo non lo facesse, qualcosa sarebbe sbagliato.

Un'altra area di insicurezza per il regime cinese che è stata evidenziata dalla sua risposta a Hong Kong è stato il suo rapporto irto di tensioni con i gruppi religiosi. Il fatto che il PCC sotto Xi abbia soppresso con sempre maggiore severità sia il cristianesimo che altri gruppi religiosi in Cina, cercando di "Sinicizzarli" (portarli pienamente sotto il controllo dello Stato), illustra il livello di insicurezza che prova riguardo alla sua presa sulla lealtà del popolo cinese. Nel caso di Hong Kong, il regime ha accolto la fede cristiana di molti dei manifestanti, che è stata fonte di grande disagio per la gerarchia del PCC. Joshua Wong, uno dei leader della protesta che è stato fotografato mentre si incontrava con la signora Eadeh, è stato preso di mira dai media cinesi con un blitz su "What Joshua Stands on: Bible in One Hand, Dagger in the Other", con l'intento di mostrare un legame tra la fede cristiana detenuta da Wong e altri leader di protesta di Kong e i loro presunti "disordini". (https://shuzheng.wordpress.com/2019/08/11/julie-eadeh-us-democracy-serpent-fomenting-in-tree-of-riots/)

Il fatto che l'inno cristiano "Sing Hallelujah to the Lord" sia diventato un tema musicale delle proteste ha alimentato a Pechino i timori della natura "sovversiva" e incontrollabile del cristianesimo. (https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48715224 ) Storicamente, il cristianesimo è oggetto di particolare odio da parte dei governanti cinesi, sia imperiali che comunisti, per il riconoscimento del fatto che la fede cristiana indica un'autorità superiore a quella dello Stato. I leader cinesi sono molto a disagio con ciò che percepiscono come tali doppie lealtà, non riconoscendo il sostanziale corpus di prove che illustrano il contributo positivo della libertà religiosa, tra le altre cose, alla prosperità economica e alla stabilità politica e sociale - proprio ciò che i leader cinesi affermano di proteggere attraverso la loro draconiana repressione della gente di fede sulla terraferma, così come attraverso le loro critiche alle proteste di Hong Kong.

Che cosa può fare la Cina? Xi e i suoi colleghi hanno poche opzioni. La violenza della polizia, l'arresto di più di 700 manifestanti nel corso dell'estate, i tentativi di infiltrarsi nelle file dei manifestanti con una polizia sotto copertura (alcuni dei quali sono cittadini della Cina continentale che riferiscono direttamente a Pechino e non sono di Hong Kong) e teppisti armati che fomentano la violenza, e una campagna di disinformazione contro le proteste, non sono finora riusciti a sedarli o a ridurre il loro sostegno pubblico. Una repressione più violenta delle proteste sarebbe l'ultima risorsa per Xi a causa dell'impatto estremamente dannoso che un'altra repressione alla Tienanmen avrebbe sia sulla Cina continentale che su Hong Kong. Eppure Pechino ha minacciato proprio questo attraverso un'escalation militare ben pubblicizzata e le "esercitazioni antisommossa" della People's Armed Police appena oltre il confine di Shenzhen. (https://twitter.com/PDChina/status/1160823734606815233?s=20), e attraverso le dichiarazioni di funzionari cinesi, con un funzionario che alla fine della scorsa settimana ha detto che la Cina "non starà a guardare" le proteste continuano (https://www.hongkongfp.com/2019/08/16/china-will-not-sit-hong-kong-crisis-worsens-says-chinese-envoy-britain/). È probabile che Pechino continui i suoi tentativi di infiltrarsi nei manifestanti e di incitare alla violenza per screditare l'intero movimento e rafforzare l'angolo della guerra dell'informazione di Pechino - che la democrazia è uguale al caos, alla violenza e alla perdita di armonia sociale e che i manifestanti sono "ribelli" e "sanguinosi" (ignorando la diffusa violenza della polizia contro i manifestanti). Il tentativo di diminuire il sostegno pubblico alle proteste attraverso questo approccio è lo scenario migliore di Pechino a questo punto, con l'obiettivo di vedere le proteste indebolirsi e alla fine scomparire. Pechino spera probabilmente che con tempo a sufficienza questo avvenga.

È improbabile che scompaiano dalla sera alla mattina, tuttavia, e il tempo non è dalla parte di Xi. Più a lungo continuano le proteste di massa, più grande è la sfida al potere del PCC a Hong Kong e il pericolo per Xi e i suoi colleghi della Cina continentale. Un ulteriore importante vincolo temporale è rappresentato dalle prossime celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese il 1° ottobre. È improbabile che Xi non consenta una mancata risoluzione del conflitto che continui fino a quella data, rovinando una data così importante e una cerimonia che elogia i risultati del governo del PCC. L'ambasciatore cinese nel Regno Unito, Liu Xiaoming, ha dichiarato a Londra la scorsa settimana che: "Speriamo che questo finisca in modo ordinato. Nel frattempo siamo pienamente preparati per il peggio". (https://www.hongkongfp.com/2019/08/16/china-will-not-sit-hong-kong-crisis-worsens-says-chinese-envoy-britain/) Pechino ha accusato i manifestanti di coinvolgimento in "terrorismo", cercando di legittimare l'uso dell'esercito. (https://www.aljazeera.com/news/2019/08/china-ups-rhetoric-warns-signs-terrorism-hk-protests-190812131152979.html)

La realtà è che le proteste, nonostante la piccolissima minoranza disposta a prendere in considerazione la violenza, sono estremamente pacifiche e godono di un ampio e profondo sostegno da parte di tutti gli aspetti della società di Hong Kong, essendo guidate da studenti ma sostenute, tra gli altri, dai sindacati degli insegnanti, dai tassisti, dai contabili, dai membri della funzione pubblica e dalle dichiarazioni pubbliche dei dipendenti di Hong Kong di grandi aziende occidentali come Deloitte & Touche e PWC, e di grandi aziende di Hong Kong come Cathay Pacific. Tuttavia, se Pechino riuscirà ad incitare alla violenza e ad aumentare il livello di caos, le autorità di Hong Kong avranno il pretesto giuridico per intervenire con la forza ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge fondamentale di Hong Kong con il pretesto di "ristabilire l'ordine e l'ordine sociale", un racconto in crescendo. (https://www.aljazeera.com/news/2019/08/china-ups-rhetoric-warns-signs-terrorism-hk-protests-190812131152979.html)

Il presidente Trump ha recentemente intensificato la pressione su Xi affermando che si aspettava una soluzione pacifica della crisi, ha invitato Xi a incontrare i manifestanti e ha messo in guardia la Cina da qualsiasi tipo di repressione violenta. Senza porsi la questione, l'Occidente deve tuttavia fornire un forte sostegno morale alle aspirazioni democratiche dei cittadini di Hong Kong e chiarire che una violenta repressione delle proteste da parte di Pechino causerà danni incalcolabili alle nostre relazioni con la Cina e quindi alla Cina stessa. Ciò danneggerebbe gravemente sia l'economia di Hong Kong (che sta già subendo ripercussioni negative a causa delle proteste - https://www.straitstimes.com/business/economy/hong-kong-faces-new-threat-as-chinese-companies-reconsider-ipos) sia quella della Cina continentale (in cui Hong Kong svolge un ruolo di dimensioni enormi) in un momento in cui l'economia cinese sta rallentando in modo significativo e il PCC non può permettersi ulteriori problemi economici.