Al Bano "minaccia alla sicurezza". Kiev della stessa sostanza di Usa e Ue

Orwell non è passato invano. La realtà, quanto a virtù distopiche, supera quasi sempre la fantasia a tinte più fosche. Ed ecco che ora l'Ucraina inserisce il pericolosissimo Al Bano nella lista nera: "Minaccia alla sicurezza nazionale". Come? Perché? Per quali ragioni? Una cosa è certa. Siamo passati dalla tragedia alla farsa. Il governo ucraino fu posto in essere da un vile colpo di Stato paranazista appoggiato da Usa e Ue (anche dai nostri ridicoli antifascisti, della new left arcobaleno, che sono antifascisti solo in assenza di fascismo). Ed ecco che il governo ucraino rivela ora la sostanza, non nobile, di cui è fatto. È la stessa di cui sono fatte Usa e Ue.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).