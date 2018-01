Alitalia, "Caro Delrio, per il Paese meglio nazionalizzare, non privatizzare"

Delrio: "Offerta Lufthansa per Alitalia? Si può fare molto meglio". Caro Delrio, fare di meglio significa non vendere i beni della nazione, ma difenderli. Significa nazionalizzare e non privatizzare, valorizzare i beni comuni e non affossarli.

Su Affari la nuova rubrica "Lampi del pensiero", che segna l'inizio della collaborazione del filosofo Diego Fusaro con Affaritaliani.it.

Pensieri come lampi, che squarciano l'ordinario e ci costringono a pensare altrimenti. Per resistere alla forza gravitazionale dell'omologazione delle coscienze.