Antisemitismo, solidarietà alla Segre ma il male del secolo è il liberismo

Il circuito mediatico e i rotocalchi nazionali non parlano d'altro che degli attacchi antisemiti rivolti alla senatrice Liliana Segre. Per parte nostra, diamo la nostra massima solidarietà a Liliana Segre per i vili attacchi antisemiti che riceve. E le diamo anche la nostra massima solidarietà per l'altrettanto vile strumentalizzazione che di lei fanno i padroni del discorso arcobaleno, con l'unico scopo di far credere che la contraddizione oggi siano il fascismo e l'antisemitismo, non il liberismo e la violenza inaudita del libero mercato. Siamo al solito antifascismo archeologico, come lo appellava Pasolini. L'antifascismo di comodo che serve a spostare l'attenzione dalle contraddizioni reali a quelle del passato, sempre giovando al potere e all'ordine liberista.

SSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).