Appello agli studenti: venerdì non scioperate. Il clima non si difende così..

La patetica novità è che il ministro dell'istruzione dà la giustificazione agli studenti che protestano per l'ambiente. Insomma, indottrinamento dall'alto, altro che protesta dal basso. Il clima è una cosa troppo seria per essere lasciata a Greta e agli altri manichini della classe dominante.

Il clima si difende non scioperando ed evitando la scuola, ma cambiando il modello di sviluppo e il modo della produzione. Siate rivoluzionari, studenti: venerdì entrate in classe, non andate in piazza con Greta. Andate in classe ad apprendere e a formarvi alla scuola della civiltà occidentale, non perdete tempo con queste pagliacciate che solo servono a privarvi della cultura e del diritto ad abbeverarvi alla ricca fonte del sapere che la nostra storia ha prodotto.

Insomma, se scendi in piazza a urlare "viva il clima" o se deporti migranti su barche private, diventi l'eroe del sistema mediatico e dei padroni del discorso. Se scendi in piazza, come le giubbe gialle galliche, a protestare in nome dei salari e della sovranità popolare democratica, diventi un criminale e vieni manganellato senza pietà. Fatevi due domande, datevi due risposte.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).