Arte come la domenica della vita per protestare contro la civiltà nichilistica

Diceva lo Hegel che occuparsi della verità è una necessità superiore. E che è altresì necessario che l’uomo abbia una domenica della vita, in cui si elevi al di sopra delle faccende feriali, occupandosi del vero e recandoselo alla coscienza. Ho avuto la fortuna di incontrare di recente l'artista Umberto Storti. Un artista le cui opere sono opere d'arte e non merci. Egli tenta, con i suoi quadri, di occuparsi dell'eterno, di ciò che non ha a che fare con il materico e con il sensibile. Insomma, l'arte di Storti si occupa, hegelianamente, della domenica della vita. Ed è per questo che bisogna misurarsi con essa. E con il suo anelito veritativo. Che è per ciò stesso una potente protesta contro la civiltà nichilistica che tutto riduce a merce.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).