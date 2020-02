Benigni e il cachet da 300mila euro? Si ricordi Dante e i "simoniaci"

E ieri sera è stato il turno di Benigni, ingaggiato per la modica e proletaria cifra di 300.000 euro. Me lo ricordo mentre commentava Dante. E anche mentre commentava il canto XIX dell'Inferno, in cui sono confinati i "simoniaci", ossia quanti approfittarono della propria posizione per arricchirsi oltre misura. Rammentate? Le anime sono collocate a testa in giù. Solamente le estremità delle gambe emergono dai fori. Le piante dei piedi sono infuocate, come quando il fuoco si propaga rapido da una superficie oleosa.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).