Nihil novi sub sole. È, in effetti, il caso di dirlo. Anche per questo Natale, infatti, Bergoglio ha seguito il Vangelo secondo Soros. E ha parlato non di questioni teologiche, come ci si attenderebbe dal pontefice, che, secondo l'etimologia, è il facitore di ponti tra terra e cielo, tra immanenza e trascendenza. Bergoglio ha parlato, ancora una volta, dell'immigrazionismo caro al padronato cosmopolitico. Insomma, ancora una volta omelie a sostegno dei padroni.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).