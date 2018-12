Berlusconi, sindrome di Stoccolma verso i suoi aguzzini Ue?

"Mi auguro che la Gran Bretagna possa rimanere dentro l’Unione Europea. Accendo una candelina tutte le sere affinché ci possa essere un nuovo referendum per rimanere in Europa". Così parlò Berlusconi. Proprio lui, che nel 2011 fu destituito da un colpo di Stato finanziario in piena regola, voluto e gestito dall’Unione Europea che egli ora magnifica. Sindrome di Stoccolma verso i suoi aguzzini della Ue?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).