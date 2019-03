Bersani emblema delle sinistre fucsia. Tutti schiavi al servigio del capitale

Così ha sentenziato in questi giorni Bersani, emblema delle sinistre fucsia e traditrici di Gramsci: "Prima cosa che farei al governo? Ius soli, anche se gli italiani non vogliono" ("Il Giornale"). Ma lo vuole il padronato cosmopolita in nome del quale costoro operano. Obiettivo? Massacrare i lavoratori generalizzando la condizione dei migranti. Renderci tutti sradicati e schiavi. Mai una volta che queste sinistre al servigio del capitale difendano la classe lavoratrice e i suoi diritti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).