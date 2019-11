Bolivia, un altro golpe di Washington. Il governo Morales è troppo sovrano

Con Evo Morales, con la Bolivia sovranista, patriottica e socialista, contro il golpe organizzato dai barbari di Washington. Questo sta avvenendo in Bolivia. L'ennesimo colpo di Stato organizzato dal Leviatano a stelle e strisce contro ogni governo non allineato con Washington. La Bolivia di Morales è un glorioso Stato socialista, patriottico, sovranista, identitario e nemico del globalismo made in Usa. Lunga vita alla Bolivia di Morales, lunga vita ai governi non allineati con la barbarie nichilistica a stelle e strisce!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).