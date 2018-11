Brexit, l'Inghilterra sta meglio di prima. Ma Repubblica finge di non vedere

"Il prezzo pagato alla Brexit è già stato alto e crescerà ancora di più". Così sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso l'Italia. Una costante opera di demonizzazione della possibile uscita dall'Unione Europea. Affinché gli schiavi amino le loro catene. Tutti gli indicatori ci dicono che in Inghilterra le cose vanno ora meglio di prima. Eppure per i padroni del discorso il Brexit è una tragedia. Obiettivo? Far sì che nessun altro Paese membro percorra la stessa strada. Ideologia allo stato puro, avrebbe detto Marx.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).