Brexit, nuovo referendum? Democrazia solo se si vota come vogliono le élite

V'era da aspettarselo, in fondo. In questa fase storica, il teorema di Cassandra si realizza sempre: non v'è cattiva profezia che non diventi realtà. Ed ecco che ora in Inghilterra vogliono rifare il referendum per il Brexit. Insomma, la democrazia è ammessa fintantoché il popolo vota ciò che l'élite dominante ha già autocraticamente deciso in altra sede. Se si dà disaccordo, deve comunque prevalere la scelta dell’élite mondialista. Ciò avvalora quanto già sapevamo: il sistema economico in cui viviamo, a differenza dei regimi del passato, non pretende di essere perfetto. Semplicemente nega l'esistenza di alternative.

