Brexit, via dall'Ue? Non impossibile. La falsità del teorema degli euroinomani

Non deve passare sotto silenzio. Come invece stanno facendo sì che accada i padroni del discorso, gli anestesisti dello spettacolo e i partiti allineati con il verbo europeisticamente corretto. La Brexit è un evento epocale, al cui cospetto bisogna giubilare. È la prova provante e inconfutabile della falsità del teorema degli euroinomani, secondo cui uscire dalla Unione Europea è impossibile. Invece, si può. Di più, si deve. Per riconquistare la sovranità nazionale, base di ogni possibile democrazia. Lunga vita al popolo inglese, che ha dimostrato magnificamente che essere liberi è ancora possibile.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).