Bruxelles comanda, Roma esegue. Ecco l'immarcescibile Romano Prodi

Tra i più convinti sostenitori del governo giallofucsia v'è stato, da subito, l'immarcescibile Romano Prodi. Che ne ha senza esitazioni auspicato la formazione, quando esso ancora era solo un'idea, peraltro non delle migliori. Così ha asserito lo stesso Prodi in questi giorni, con tono trionfale e apodittico: "È nato un governo che finalmente avrà rapporti seri con l'Europa". Ovviamente, per il signor Prodi "rapporti seri" è una perifrasi per dire "rapporti di piena subalternità". Come li desidera, appunto, l'Europa di Maastricht e del Fiscal Compact. Un'Italia serva e sempre sull'attenti, pronta a obbedire: Bruxelles comanda, Roma esegue. Del resto, Prodi - euroinomane della prim'ora - era quello che sosteneva che, grazie alla moneta comune, sarebbe stato come lavorare un giorno in meno guadagnando come se si fosse lavorato un giorno in più. E ancora v'è chi presta ascolta a questo signore!



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).