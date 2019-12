Cantano ‘bella ciao’ con ebete euforia.E il potere del capitale è indiscusso

Occorre dirlo e ribadirlo. Almeno finché il messaggio non si sarà affermato con la docile forza della ragione. Cantare "bella ciao" e poi accettare, con ebete euforia, il manganello invisibile del mercato e della Ue significa non avere appreso nulla dall'antifascismo. Significa usare l'antifascismo come alibi per accettare serenamente il nuovo potere del capitale. È questo uno dei principali paradossi del nostro tempo. Non il solo, certo. Ma non occorre trascurarlo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).