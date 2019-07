Carabiniere ucciso, l'insegnate esulta in rete ed educa all'odio per lo Stato

Una insegnante piemontese ha così commentato in rete, sul proprio profilo Facebook, la tragica morte, per mano di due barbari statunitensi, dell'eroico carabiniere ucciso barbaramente a Roma: "Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". Sic! Il paradosso è che costei, che dovrebbe rappresentare lo Stato nell'ambito dell'istruzione, educa all'odio verso lo Stato. Cosa potrà mai insegnare ai suoi discenti? Quale sarà il suo modello educativo? Che cosa avrà mai in comune con Socrate o Kant? Una cosa è sicura, tutti dobbiamo augurarci che per i nostri figli non capiti mai un docente che si lasci scappare frasi tanto volgari, irrispettose e indegne di un essere appartenente alla razza umana.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).